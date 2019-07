Serena Williams disputará la final de Wimbledon contra Halep

La estadounidense Serena Williams, siete veces campeona de Wimbledon, volverá a disputar la final este año, contra la rumana Simona Halep, tras derrotar a la veterana jugadora checa Barbora Strycova.

Williams, de 37 años y 11ª cabeza de serie, se impuso con contundencia a Strycova en dos sets, 6-1 y 6-2, en solo 59 minutos sobre la hierba del All England Club londinense.

La estadounidense empezó un poco lenta y desconcentrada, pero tardó apenas 10 minutos para encontrar las sensaciones y desplegar sus demoledores derechazos con los que rompió el servicio de la checa en el cuarto juego.

Su aplastante saque y una defensa de hierro hicieron lo demás para darle el primer set en 27 minutos.

Strycova intentó agotarla, haciéndola correr en la segunda manga, pero a menudo se puso ella misma en dificultades al subir a la red. Y dos graves errores en el quinto juego -una doble falta y una bola directa a la red- sentenciaron el sentido de un partido que contribuyó a perder acumulando equivocaciones.

Ante la checa, Williams, que toda esta temporada se ha visto perturbada por dolores en una rodilla, pareció tener un control total.

"Me siento mejor que al principio del torneo" y "voy mejorando partido tras partido", afirmó la estadounidense.

"Me gusta lo que hago y todas la mañanas me levanto para sentirme en forma. Adoro mi trabajo y soy bastante buena en lo que hago, me gusta", insistió.

La menor de las hermanas Williams se sitúa así a una victoria de igualar el récord de la histórica tenista australiana Margaret Court con 24 títulos de Grand Slam.

Williams ha ganado 9 de sus diez enfrentamientos contra Halep, que al comenzar esta temporada era todavía número uno del mundo e hizo un muy firme recorrido por la hierba de Wimbledon.

La campeona de Roland Garros 2018 es la primera tenista rumana que llega a una final en Wimbledon.