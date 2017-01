Serena Williams todavía no se hace a la idea de estar comprometida

Una radiante Serena Williams admitió que está tan concentrada en volver a ganar un Grand Slam en el Abierto de Australia que no se ha hecho a la idea de que está comprometida con el cofundador del sitio Reddit Alexis Ohanian.

La tenista, número 2 del mundo, informó en su cuenta de Reddit que su novio, de 33 años, le había pedido su mano, de rodillas y con un poema cuando estaban de viaje en Roma.

Pero la cabeza de la tenista está centrada en su objetivo de igualar el récord de la alemana Steffi Graff, que acumuló 22 Grand Slams.

"Yo lo he dicho desde el principio, simplemente no quiero pensar en eso hasta después de Australia porque los Grand Slams significan mucho para mí", dijo la tenista este sábado.

"Es casi un poco irreal ahora mismo porque no me he hecho a la idea. Estoy siendo más bien egoísta y estoy centrándome en mi carrera", admitió.

Williams dijo que está contenta por su compromiso pero insistió en que su prioridad actual es su partido en la primera ronda contra la suiza Belinda Bencic y el pronóstico del clima, que se anuncia caluroso.