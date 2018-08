Serena no se ve favorita en el Abierto de Estados Unidos

La tenista estadounidense Serena Williams, ex número uno de la WTA, regresa al Abierto de Estados Unidos, que ha ganado en seis ocasiones, sin sentirse favorita luego de haber sido madre hace casi un año.

"No lo sé... (Decir que) soy favorita en este punto, casi un año después de haber tenido un bebé, es bastante interesante... Ni siquiera sé cómo ha ido mi sorteo pero siento que si quiero ser la mejor voy a tener que empezar a ganar a la gente ahí afuera", señaló Serena.

La estadounidense, que no ha vuelto a ganar un torneo desde su vuelta al circuito, se quedó a las puertas en Wimbledon, donde llegó a la última instancia y, en Flushing Meadows se estrenará ante la polaca Magda Linette.

"Siento que todo es diferente (desde que soy madre) en el sentido de que estoy viviendo una vida diferente, voy a jugar el US Open siendo madre. Es simplemente nuevo y fresco", apuntó la 17ª cabeza de serie del torneo, que se inicia el lunes.

"Ahora tengo más fuego en mis ojos. Es muy difícil de describir. Pensaba que después de ser madre estaría más relajada pero no lo estoy. Ahora trabajo tan duro si no más. Ahora me lo tomo tan en serio o más (que antes). Eso ha sido realmente sorprendente para mí", concluyó.

El sorteo deparó un hipotético encuentro con su hermana Venus en tercera ronda y con la primera raqueta del mundo, la rumana Simona Halep, a continuación, en octavos de final.