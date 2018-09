Sergio García: "Amo la Ryder Cup"

Sergio García disputa este fin de semana en Francia su novena Ryder Cup, lo que le convertirá en el golfista español con más ediciones disputadas, superando las ocho de Severiano Ballesteros.

A sus 38 años, recordó este miércoles en rueda de prensa que ama la Ryder. Lleva la mitad de su vida jugándola. Con 19 años, en 1999, se convirtió en el golfista más joven en disputarla. Ha ganado cinco de las ocho en las que ha participado.

El capitán del equipo europeo, Thomas Bjorn, lo incluyó entre sus doce jugadores, pese a ocupar ahora el puesto 28 del mundo.

El español sabe que la pasión y las ganas contagiosas que transmite al equipo fueron una de las razones de su elección.

P. Teniendo que esperar a ser elegido por el capitán y todo el debate que hubo alrededor, ¿piensa que tiene algo que probar?

R: No creo. Las decisiones no son simples para el capitán. Ellos saben lo que tienen que elegir que ofrezca algo extra al equipo. Ya he mostrado lo que puedo hacer y ahora lo que tengo que hacer es dar lo mejor de mí. Lo que he hecho siempre en la Ryder Cup.

P: Su compañero Rory McIlroy ha dicho que usted es el alma del equipo, que todos le adoran. ¿Siente que tiene un rol especial en el equipo?

R: Creo que sí. Por mi experiencia, por cómo soy, por la forma en que disfruto los eventos en equipo, por cómo disfruto la Ryder Cup. Para ser sincero, creo que probablemente es una de las razones por las que los capitanes decidieron tenerme en el equipo, no solo por lo que hago en el campo de golf, sino por lo que hago fuera. Lo que voy a hacer es jugar lo mejor posible y tratar de que todos se sientan cómodos y felices, disfrutando. Si se logra eso, es más fácil para todos jugar mejor.

- Homenaje a Celia Barquín -

P: El equipo europeo lleva un lazo amarillo en homenaje a la golfista española asesinada recientemente en Estados Unidos, Celia Barquín. ¿Qué siente?

R: Fue triste recibir esa noticia. Mi padre habló con su tío. Fue muy triste conocer esa noticia por muchas razones. No solo porque era muy joven, sino porque era también una gran persona, y por la forma en que sucedió. Tal vez lo que podemos hacer es rendirle un gran homenaje y hacer que su familia se sienta orgullosa de nosotros.

P: ¿Es una motivación extra en el torneo querer rendir tributo a Celia?

P. Obviamente queremos ganar el trofeo por Europa, por nuestros compañeros, pero la muerte de Celia significa un esfuerzo extra. Esperemos jugar tan bien como sabemos para estar seguros de que podemos lograrlo. Estamos afectados por ello. Intentaremos que la familia se sienta orgullosa de lo que estamos haciendo por ella.

- Dominio europeo -

P: Estados Unidos no gana a Europa como visitante desde 1993. ¿Le sorprende ese hecho?

R: No. Quiero decir que ese hecho muestra lo bien que hemos jugado. Tan simple como eso. Tratamos siempre de ganar. Ellos tal vez estén sorprendidos, pero ese es nuestro objetivo. Nosotros no lo estamos, y esperamos alargar ese período sin victorias norteamericanas en Europa.

P: ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de la Ryder? ¿Le inspiró Severiano Ballesteros en la competición?

R: En 1995, en Nueva York, yo estaba en el equipo junior de la Ryder y vi a Seve. Todavía era un gran luchador. Pero sí, fue muy inspirador para mí. Me gustaba la Ryder Cup, pero la edición de 1995 (ganada por Europa) fue la que realmente me enamoró. Me acuerdo del ambiente. Yo tenía solo quince años y pude ver a mis ídolos y hablar con ellos. A Seve lo conocía, pero estar con él fue algo que nunca olvidaré y él es uno de las razones por las que amo tanto ese torneo.

P: Usted ha dicho que le gusta la Ryder por el hecho de formar parte de un equipo en un deporte que es solitario. ¿Le gusta porque quiere que el resto le inspire a jugar mejor ayude o por inspirar usted al resto?

R: Ambas cosas. Ellos me sirven de inspiración y espero que al revés pase lo mismo. Espero poder hacerlos sentir cómodos y disfrutar un poco más. Siempre he intentado hacer eso y esa es probablemente una de las razones por las que he tenido éxito en mis partidos con un compañero en la Ryder Cup, con jugadores diferentes. No sé si soy uno de los jugadores con más compañeros distintos, pero debo de estar cerca de serlo. Afortunadamente para mí y para Europa, me ha ido bastante bien con todos ellos y eso siempre es bueno.