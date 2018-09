Sergio García, Poulter y Stenson, veteranos al rescate de Europa en la Ryder

Su rendimiento esta temporada dista del de sus mejores momentos, incapaces de ganarse un sitio por puntos. Pero Sergio García, Ian Poulter y Henrik Stenson atesoran una experiencia en la Ryder Cup que convenció a Thomas Bjorn para hacerlos llamar, una apuesta que tiende a equilibrar la juventud de los debutantes del equipo europeo.

Los aficionados esperaban una sorpresa en el momento del anuncio de los cuatro últimos golfistas elegidos por el capitán Thomas Bjorn hace un mes para completar el equipo europeo.

Pero no hubo tal. El capitán danés, cuya sonrisa es tan frecuente como un rayo de sol en Escocia, podría haber dado esos nombres -aparte de Paul Casey, el cuarto invitado- hace un año, pues parece claro que su elección se basó más en su palmarés y experiencia que en su clasificación y en su momento de forma.

Poulter (42 años, 5 participaciones), García (36 años, 8 participaciones) y Stenson (42 años, 4 participaciones), no han dado la talla desde hace meses, pero entre los tres reúnen casi 20 ediciones en la competición, en la que han escrito algunas de sus páginas más doradas.

- Brazos como espaguetis -

Ian Poulter, cuyo apodo 'Mister Ryder' le va como anillo al dedo, no conoce la derrota en categoría individual en la competición, y permanecerá por siempre en la historia como uno de los hombres clave del milagro de Medinah (2012). El inglés dio inicio a la revuelta de una Europa casi enterrada, al derrotar en un duro partido a Webb Simpson. Lo que ocurrió después es historia.

Poulter, con un físico alejado del de un deportista convencional (detesta el gimnasio), y que compara él mismo sus brazos con "espaguetis", sólo tiene a su favor las estadísticas. Su ansia de victoria en la Ryder, su tenacidad y su compromiso con esta competición hacen de él uno de los imprescindibles.

"Cuando está con confianza... Es el hombre de la situación, de las grandes ocasiones. Es realmente una persona especial. El estado mental para disputar una Ryder Cup es importante", explicó Thomas Bjorn cuando hizo pública su selección.

Con dos top-10 en el circuito europeo, una victoria y dos top-10 en el circuito estadounidense, Poulter no brilló especialmente esta temporada. Al igual que Sergio García. Después de su gran año 2017, el jugador más joven en haber disputado una Ryder Cup, y uno de los mejores europeos desde hace 15 años, sólo ocupa el puesto 40 de la clasificación europea, con un solo Top-10 en la EPGA, en el Abierto de Francia. Y poco más que destacar.

- A la altura -

"Se lo dije a Thomas, si finalmente me convocas, trataré de estar a la altura", confesó recientemente Sergio García, "creo que una de las razones por las que me escogió, no es necesariamente por el nivel al que puedo jugar, sino por lo que puedo aportar más allá del césped", añadió.

Stenson, ganador del British Open en 2016, cosechó mejores resultados, pero sus 5 top-10 no convierten su temporada en meritoria.

Así pues, Thomas Bjorn recupera a 5 'rookies' entre los ocho clasificados por puntos al término de la temporada (Tyrrel Hatton, Alex Noren, Thorbjorn Olensen, Tommy Fleetwood, Jon Rahm). El único veterano clasificado, Justin Rose (38 años, 5 Ryder Cup), necesitaba más compañeros de su generación.

"Necesitamos este tipo de jugadores con mucha experiencia, muchos partidos y puntos conseguidos en la Ryder. Ellos saben lo que es ganar y perder y darán todo su corazón y su alma", aseguró Bjorn.

Una experiencia que tratarán de trasladar a los noveles. Algo que les hará buena falta...