Sergio García se pone líder en Valderrama

El golfista español Sergio García se aupó este sábado al liderato del Andalucía Masters con una tarjeta de 64 golpes, siete bajo par, en una jornada marcada por la lluvia en el Real Club de Gol de Valderrama.

García, que apunta a su tercer título del Andalucía Másters, lidera el torneo con 132 golpes y 10 bajo par, con cuatro golpes de ventaja respecto al inglés Ashley Chesters, que totaliza 136.

"Tengo un buen margen, pero eso no quiere decir que el torneo esté terminado", dijo Sergio García, antes de disputar la tercera y última ronda.

El torneo ha sido reducido a 54 hoyos y también se ha dado la opción de finalizar el lunes por la lluvia.

"He pegado muy bien desde el tee, he hecho muchos greens, los dos o tres que he fallado he hecho approach y putt. Aunque estaba un poco más fácil porque se encontraba más blando el campo, afortunadamente estoy jugando bien", añadió.

Sergio García, que ganó en España seis de sus 14 títulos del European Tour, se impuso en Valderrama en 2011 y 2017.

Por detrás del español y Chesters figuran los españoles Álvaro Quirós y Gonzalo Fernández Castaño, junto con el escocés Marc Warren, luchan por el tercer puesto.

-- Clasificación tras la segunda jornada:

1. Sergio García (ESP) 132 (68-64)

2. Ashley Chesters (ENG) 136 (66-70)

3. Marc Warren 138 (SCO) (69-69)

. Alvaro Quirós (ESP) (68-70),

. Gonzalo Fernández Castaño (ESP) 138 70-68

6. Lee Westwood 139 (ENG) (71-68)

. Shane Lowry (IRL) 139 (69-70)

8. Jason Norris (AUS) 140 (69-71)

. Gregory Bourdy (FRA) 140 (67-73)

. Mikko Korhonen (FIN) 140 (69-71)

. Oliver Fisher (ENG) 140 (71-69)

. Matthew Nixon (ENG) 140 (69-71)

. Mikael Lundberg (SWE) 140 (71-69)

. Raphael Jacquelin (FRA) 140 (70-70)

. Oliver Farr (WAL) 140 (68-72)