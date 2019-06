Sharapova regresará a las pistas en el torneo de Mallorca

La rusa María Sharapova, exnúmero 1 mundial, regresará a las pistas en el torneo de Mallorca (17-23 de junio), tras su operación de hombro en febrero pasado, anunciaron este lunes los organizadores del evento.

"La jugadora rusa dice 'sí' a la invitación recibida por la organización del torneo mallorquín y reaparecerá en el circuito WTA tras varios meses en el dique seco por una lesión en su hombro derecho", informa un comunicado del torneo.

"Estoy muy feliz de poder anunciar que voy a aceptar la 'wild card' para disputar el Mallorca Open", afirmó la tenista, de 32 años y actualmente 49ª mundial, citada en la nota.

"Quiero agradecer al torneo la oportunidad que me da y a todos mis increíbles fans que me han estado apoyando en los últimos meses", añadió Sharapova, que recientemente causó baja en Roland Garros por no haberse recuperado de su operación.

Sharapova se sometió en febrero a una operación en el mismo hombro en el que había sido ya intervenida en 2008, habiendo disputado en 2019 sólo ocho partidos (seis victorias y dos derrotas).