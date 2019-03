Shiffrin gana el Eslalon de Soldeu y mejora su propio récord

La estadounidense Mikaela Shiffrin conquistó este sábado su 16º triunfo de la temporada al imponerse en el Eslalon de las finales de la Copa del Mundo de esquí alpino en Soldeu (Andorra), mejorando así su propio récord.

Shiffrin, que se había asegurado ya el Globo de Cristal y el pequeño globo de la especialidad, superó a la suiza Wendy Holdener (a 7 centésimas) y a la eslovaca Petra Vlhova, a 1 segundo 20 centésimas.

La estadounidense de 24 años mejoró así su propio récord de victorias en una temporada, tanto en hombres como en mujeres, con un 16º triunfo. La siguiente en esta clasificación es la leyenda suiza Vreni Schneider, con 14 victorias en una temporada (1988/89).

A Shiffrin le queda aún un reto esta temporada. Le basta con ser 15ª el domingo en el Gigante de la última carrera del curso para lograr el globo de la especialidad, que sería el primero para ella.

- Clasificación del Eslalon femenino de Soldeu:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:48.15 ( 53.42 + 54.73)

2. Wendy Holdener (SUI) 1:48.22 ( 53.14 + 55.08)

3. Petra Vlhova (SVK) 1:49.35 ( 54.36 + 54.99)

4. Anna Swenn-Larsson (SWE) 1:49.73 ( 54.40 + 55.33)

5. Frida Hansdotter (SWE) 1:50.04 ( 54.67 + 55.37)

6. Bernadette Schild (AUT) 1:50.45 ( 55.09 + 55.36)

7. Katharina Liensberger (AUT) 1:50.54 ( 54.56 + 55.98)

8. Kristin Lysdahl (NOR) 1:50.58 ( 54.89 + 55.69)

9. Katharina Truppe (AUT) 1:51.75 ( 55.63 + 56.12)

10. Nastasia Noens (FRA) 1:52.20 ( 56.49 + 55.71)

11. Lena Duerr (GER) 1:52.39 ( 56.31 + 56.08)

12. Irene Curtoni (ITA) 1:54.64 ( 56.87 + 57.77)

13. Laurence St-germain (CAN) 1:56.30 (1:00.09 + 56.21)

14. Charlotta Saefvenberg (SWE) 2:00.73 ( 56.30 + 1:04.43)

15. Roni Remme (CAN) 2:07.03 (1:10.63 + 56.40)

No finalizaron: Erin Mielzynski (CAN), Christina Geiger (GER), Katharina Huber (AUT), Chiara Costazza (ITA), Mina Fürst Holtmann (NOR), Meta Hrovat (SLO), Aline Danioth (SUI)

- Clasificación general de la Copa del Mundo femenina de esquí alpino (luego de 34 pruebas de 35):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2.104 pts

2. Petra Vlhova (SVK) 1.295

3. Wendy Holdener (SUI) 1.039

4. Nicole Schmidhofer (AUT) 771

5. Viktoria Rebensburg (GER) 769

6. Federica Brignone (ITA) 764

7. Ragnhild Mowinckel (NOR) 675

8. Frida Hansdotter (SWE) 654

9. Stephanie Venier (AUT) 528

10. Ilka Stuhec (SLO) 507

...

- Clasificación final de la Copa del Mundo de Eslalon:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1.160 puntos

2. Petra Vlhova (SVK) 877

3. Wendy Holdener (SUI) 681

4. Anna Swenn-Larsson (SWE) 486

5. Frida Hansdotter (SWE) 479

...