Simona Halep es baja por lesión en el torneo de Moscú

La número 1 mundial, Simona Halep, que no se ha recuperado de su lesión en la espalda, anunció que es baja para el torneo WTA de Moscú.

"Lo he intentado todo para estar preparada, quería realmente jugar. Pero desafortunadamente mi espalda me hace todavía sufrir y no puedo tomar riesgos inútiles", escribió en Twitter la rumana, que sufre una hernia discal.

Halep, ya clasificada para el Masters de Singapur (21-28 octubre), explicó que necesita más tiempo para recuperarse de la lesión.

"Incluso si yo estoy decepcionada, lo importante es poner mi salud por delante", añadió.

Halep ganó este año en Roland Garros el primer torneo de Grand Slam de su carrera. Además venció en Montreal y en Shenzhen, y fue finalista en el Abierto de Australia, en Roma y en Cincinnati.

La rumana, que ha pasado casi todo el año al frente de la WTA, ya ha asegurado terminar el año como número 1 por segundo curso consecutivo.