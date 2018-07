Spieth contra Woods, comienza la batalla del 147º Abierto Británico

El 147º Abierto Británico de golf comienza el jueves en el temible campo de Carnoustie (Escocia), escenario posible de una batalla entre los estadounidenses Jordan Spieth, defensor del título, y Tiger Woods, de regreso al más alto nivel tras tres años de sinsabores.

Spieth, de 24 años, no ha vuelto a ganar desde el Abierto del año pasado, en Royal Birkdale. Busca el doblete que consiguió el irlandés Padraig Harrington en 2007 y 2008.

"Tenía ganas de regresar tras dos semanas sin trabajar, sienta muy bien, es un poco como si empezara una página en blanco", declaró el sexto jugador mundial el lunes en conferencia de prensa.

"Es el sitio perfecto para recuperar la forma", añadió Spieth, tercero en el último Masters, que no pasó el corte en el US Open. En un principio deberá desconfiar de un cuarteto de estadounidenses encabezado por Dustin Johnson, número 1 mundial y tercero en el US Open.

Precisamente en este torneo Brooks Koepka logró el doblete que Spieth busca en Carnoustie. Tampoco viajan a Escocia para hacer turismo Patrick Reed, ganador en Augusta, y Justin Thomas, vencedor del USPGA el año pasado y efímero número 1 mundial hace unos meses.

Pero la gran noticia del fin de semana será el regreso de Tiger Woods, ausente del Abierto Británico después de que no pasara el corte en 2015. Tras tres años de pesadilla por las lesiones en la espalda, el legendario golfista ha pasado en seis meses del puesto 1199º al 71º de la clasificación mundial.

- McIlroy y Rose, en emboscada -

A sus 42 años, el futuro subcapitán del equipo estadounidense de Ryder Cup, a finales de septiembre en Francia, no ha renunciado a seguir escribiendo la historia de su deporte. Carnoustie, con un recorrido al borde del mar, aumenta su nivel de confianza.

"En los 'links' no hace falta jugar muy largo, podemos estar contentos de hacer rodar la bola", explicó el martes un 'Tigre' muy sonriente. Está convencido que el Abierto Británico es su mejor opción para añadir un 15º título mayor a su palmarés, diez años después del 14º (US Open 2008).

Entre las opciones europeas, el norirlandés Rory McIlroy, que no gana un grande desde hace cuatro años, el italiano Francesco Molinari o el sueco Alex Noren, brillante vencedor del último Abierto de Francia.

"Trato el Abierto como a los otros torneos, no meto presión adicional", señaló McIlroy, de 29 años, a la revista Golf World, apoyándose en sus resultados en la única prueba europea del Grand Slam: vencedor en 2014, quinto en 2016 y cuarto en 2017.

Otro candidato al triunfo final será Justin Rose, de 37 años y tercer jugador mundial. Sería el primer inglés en lograrlo tras Nick Faldo en 1992: "Hay que ser paciente y aceptarlo, este es el secreto y la belleza del Abierto".