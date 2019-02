Svindal se despide del esquí con una plata en el descenso de Are

635x357 El noruego Aksel Lund Svindal cruza la meta de la prueba masculina de descenso de los Mundiales de Are, el 9 de febrero de 2019. AFP

El noruego Aksel Lund Svindal, de 36 años, puso fin a su carrera deportiva este sábado logrando la medalla de plata en el descenso de los Mundiales de Are (Suecia), una prueba conquistada por su compatriota Kjetil Jansrud.

El austríaco Vincent Kriechmayr completó el podio de una competición con el recorrido acortado debido a las pésimas condiciones climáticas.

En efecto, las copiosas precipitaciones en forma de nieve obligaron a aplazar el descenso en dos ocasiones y a acortar el recorrido. En la última bajada de su carrera, Svindal quedó a apenas dos centésimas de su compatriota de 33 años, que se impuso con un tiempo de 1 minuto, 19 segundos y 98 centésimas.

Jansrud, con 22 triunfos en Copa del Mundo, fue oro olímpico en el Super-G de Sochi, pero nunca había ganado en los Mundiales.

Ganar aquí, "es como ese sueño de marcar un gol en Anfield y de escuchar a la grada gritando", confesó exultante en conferencia de prensa Jansrud, reconocido seguidor del Liverpool.

Svindal, por su parte, se bajó definitivamente de las tablas en la misma pista donde ganó el descenso y el Gigante en los Mundiales de 2007.

Obligado a la retirada por una lesión en la rodilla derecha, Svindal es el primer campeón olímpico noruego en descenso (en 2018), y tiene cinco títulos mundiales en su palmarés, dos oros olímpicos y dos grandes globos de cristal.

- 'Un viaje largo y bonito' -

Ante la mirada del príncipe Haakon de Noruega y de cientos de compatriotas llegados a la cercana Are (a 50 kilómetros de la frontera), Svindal recibió el homenaje de aficionados, y también de sus compañeros.

"Esperé tanto este momento que estaba nervioso, estaba preparado para correr sin importar las condiciones. Yo no quería que se aplazase la prueba. Nevaba, pero cuando el viento se calmó encontré que las condiciones eran las mismas para todos, y que no eran peligrosas (...). Sentía la presión porque normalmente sé que puedo recuperar en la prueba siguiente. Pero hoy era la última, así que esa estrategia no funcionaría", confesó Svindal.

"Fue un viaje largo y bonito. Es raro estar en esta última conferencia de prensa. Estoy feliz y doy las gracias a la comunidad del esquí por todo lo que viví. Pero creo que la retirada es una buena elección. Esta medalla es más de lo que esperaba. Soy muy realista, la decisión está tomada", sentenció Svindal, único esquiador junto a su compatriota Kjetil Andre Aamodt (siete) el luxemburgués Marc Girardelli (seis) en haber ganado medallas en al menos seis Mundiales diferentes.

La estadounidense Lindsey Vonn podría unirse a esa prestigiosa nómina el domingo tras el descenso femenino, en la que será asimismo la última prueba de la estrella del esquí alpino.