El TAS levanta la sanción que el COI impuso a Vitali Mutko

El antiguo ministro ruso de Deportes, Vitali Mutko, que fue suspendido de por vida de los Juegos Olímpicos por el Comité Olímpico Internacional (COI), obtuvo el levantamiento de la sanción por parte del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), anunció este jueves la instancia.

Antiguo hombre fuerte del deporte ruso, Mutko fue ministro de la rama (2008-2016), época en la que se organizaron los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. Luego fue viceprimer ministro encargado de los Deportes desde 2016 y presidente del comité de organización del Mundial de fútbol 2018, además de presidente de la Federación Rusa de Fútbol.

El 5 de diciembre de 2017, debido al vasto escándalo de dopaje institucionalizado en el deporte ruso entre 2011 y 2015, especialmente en los Juegos de 2014, el COI decidió suspender al Comité Olímpico Ruso (ROC), sanción levantada el 28 de febrero de 2018, y suspender de por vida a Mutko, debido a su implicación en los hechos.

Mutko, de 60 años, presentó un recurso ante el TAS, que "ha rechazado" su suspensión, explicó la instancia con sede en Lausana, en su veredicto del 3 de julio hecho público este jueves.

Según el TAS, las reglas 44 ("invitaciones e inscripciones") y 59 ("medidas y sanciones") de la Carta Olímpica no pueden servir de "base legal" para sancionar a Mutko, principalmente porque el antiguo ministro "no era y no es un competidor olímpico, un miembro de una delegación olímpica, un árbitro o un miembro del jurado".

Esta decisión de la más alta jurisdicción deportiva no significa que Mutko pueda automáticamente ir a los próximos Juegos, ya que el TAS explica que la decisión de su panel "no afecta a ninguna decisión futura" del COI con respecto a Mutko "para cualquier edición futura de los Juegos".