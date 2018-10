Con su pole en Tailandia por delante de Rossi, Marc Márquez hace historia

Al convertirse este sábado en el primer piloto de la historia de MotoGP en lograr la pole después de pasar por el repechaje, Marc Márquez (Honda) hizo ya historia antes del Gran Premio de Tailandia el domingo, en el que saldrá por delante de Valentino Rossi (Yamaha) y de Andrea Dovizioso (Ducati).

Camino de su quinto título en la categoría reina, el español, líder del Mundial por delante de Dovizioso, se dio un susto en el circuito de Buriram, inédito en el calendario. Márquez se fue al suelo en la tercera sesión de ensayos libres, aunque no sufrió daños.

Tras superar con facilidad el purgatorio de la Q1, el catalán pudo después saborear, sonriente, su nuevo éxito al término de la Q2.

El piloto catalán de Cervera firmó un tiempo de 1 minuto 30 segundos 88/1000, sólo 11 milésimas menos que Rossi, 3º en la general del Mundial, y 139 milésimas más rápido que otro piloto italiano, su delfín en la general Andrea Dovizioso (Ducati).

"Es fantástico haber conseguido la pole y además viniendo desde la Q1. Aunque, sinceramente, hubiera preferido pasar directamente a la Q2", confesó el piloto de 25 años.

"Esta mañana hemos tenido muy mala suerte, porque cuando he salido a pista con el neumático nuevo al final del FP3, hemos tenido un pequeño problema y rápidamente, he tenido que coger la otra moto. No era lo mismo y al final he perdido el tren delantero cuando venía mejorando mi tiempo. De todas formas, después de la caída, he tratado de gestionar las cosas lo mejor posible y en la Q1 he podido pilotar muy a gusto", añadió.

Yamaha confirmó sus buenas sensaciones colocando al también español Maverick Viñales en 4ª posición.

"Estoy contento porque los cambios realizados mejoraron realmente la moto", indicó Rossi, quien busca su primera victoria en 15 meses.

- La baja de Lorenzo -

Por su parte, Dovizioso, que cuenta con 72 puntos menos que Márquez a cinco carreras para el final, deberá arriesgar mucho porque el resultado del sábado le coloca en una situación delicada.

"Los neumáticos se degradan muy rápido, no sé lo que podemos esperar, pero al menos la velocidad está ahí", afirmó el subcampeón del mundo en 2017.

"La primera parte del circuito nos va muy bien, la segunda mucho menos", resumió 'Dovi'.

El también español Jorge Lorenzo (Ducati), 4º del Mundial, causará baja para la carrera del domingo a raíz de una caída durante la segunda sesión de libres el viernes.

El triple campeón del mundo mallorquín, ya lesionado en su pie derecho en Aragón hace dos semanas, sufre una fisura en su muñeca izquierda.

Futuro compañero de Márquez en Honda en 2019, Lorenzo dice adiós a sus exiguas opciones al titulo, y no tiene asegurada su participación en su próxima carrera, en Japón.

Pero es sobre todo un duro golpe para el equipo italiano ante Honda de cara al Mundial de constructores.

El italiano Lorenzo Baldassari logró la pole en Moto2, superando al español Alex Márquez en la sesión clasificatoria sobre el circuito de Buriram.

El líder del Mundial de la categoría intermedia, el italiano Francesco Bagnaia, sólo pudo ser sexto.

Y en Moto3, el líder del Mundial, el español Jorge Martín (Honda) saldrá desde el puesto 13º, mientras que la pole fue para su principal rival, el italiano Marco Bezzecchi.