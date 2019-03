Tavullia, la ciudad bajo el influjo de su vecino más ilustre, Rossi

635x357 Un casco perteneciente al piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi, expuesto en un restaurante y tienda de su ciudad natal, Tavullia, en una imagen del 29 de enero de 2019 Everything in the Italian village reminds you that you are in Valentino Rossi's hometown. The champion grew up here on the border of Marche and Emilia-Romagna in eastern Italy, and his racing number 46 is everywhere in Tavullia.. AFP