El 'Team Kim' desata la pasión por el curling en Corea del Sur

El 'Team Kim', el equipo femenino de curling de Corea del Sur, cuyos miembros proceden de Uiseong, la ciudad conocida por sus ajos, provoca un inesperado interés por este deporte en el país anfitrión de los Juegos de Pyeongchang.

Corea del Sur cuenta con estrellas en patinaje artístico, pero ahora también ve en el firmamento a jugadoras de curling, hasta ahora desconocidas para el gran público, que pugnarán por la medalla el viernes ante Japón en la semifinal.

Nunca el país asiático había subido al podio en esta disciplina. Pero el 'Team Kim', como se hace llamar el equipo, ya que sus cinco miembros lucen en la espalda el mismo nombre, el más usual entre las surcoreanas -Kim Eun-jung, Kim Seon-yeong, Kim Kyeong-ae, Kim Yeong-mi y Kim Cho-hi-, está dispuesto a cambiar la historia.

Su primera victoria ya la han logrado, al convertir el curling en un deporte interesante a ojos de sus compatriotas, cuando hasta ahora no pasaba de ser un juego 'gracioso'.

"Ellas juegan con pasión y con mucha técnica", las felicita Rick Patzke, presidente de la Federación de Curling de Estados Unidos. "Es genial ver al público animarlas así", señala.

"Estamos encantados de que el curling haya sido tan bien recibido en Corea", desvela su entrenadora, Kim Min-jung. "Siempre quisimos hacer más popular este deporte y estamos encantadas de haberlo conseguido", añade.

- Apodos curiosos -

Pero el camino ha sido largo desde Uiseong, una pequeña ciudad del centro rural de Corea, conocida hasta ahora por su producción de ajo.

Desde 2006 esta ciudad alberga un centro de curling financiado con fondos públicos, que atrae a los jóvenes de la zona. La cosecha fue buena; las jugadoras del 'Team Kim' y su entrenadora proceden todas de la región, de hecho son apodadas "las chicas del ajo", aunque ese denominación no es de su agrado.

"No nos gusta el ajo. Preferimos llamarnos 'Team Kim'", explica la entrenadora Kim.

Entre ellas mismas utilizan motes relacionados con sus platos preferidos para desayunar; "Pancake", "Yogur", "Filete", "Galleta" y "Sunny" (del inglés para referirse al huevo frito).

"¡Sus apodos son tan graciosos!", reacciona Oh Ja-young, un espectador de Bundang, cerca de Seúl. "Pero si ellas no estuvieran tan fuertes, no les prestaría atención", afirma.

Sin embargo, es en el prestigioso palmarés olímpico dominado por las canadienses, donde las surcoreanas esperan inscribir sus nombres y su reto es subir al podio en su segunda participación en unos Juegos.

"Siempre confiamos en que llegaríamos muy lejos", explica la entrenadora Kim. Quizá sea por los beneficios del ajo.