Thiem supera con apuros la segunda ronda y será el rival de Cuevas

El austríaco Dominic Thiem, cuarto jugador mundial, superó con más apuros de los previstos la segunda ronda de Roland Garros, este jueves, derrotando al kazajo Alexander Bublik (91º) por 6-3, 6-7 (6/8), 6-3 y 7-5.

En la tercera ronda, Thiem se enfrentará al uruguayo Pablo Cuevas (47º), que avanzó tras el abandono por lesión de su rival, el británico Kyle Edmund (30º), cuando el sudamericano dominaba ya 7-6 (7/3), 6-3 y 2-1.

Bublik estuvo a punto de forzar una quinta manga, cuando se puso 5 a 2 por delante. Thiem llegó a levantar dos bolas de set y terminó encadenando cinco juegos ganados, para evitar que el partido se alargara más.

"Fue muy difícil. He tenido muchos problemas para devolver su servicio. Es difícil quebrar su saque, así que tuve mucha presión en mi servicio. No me daba mucho ritmo, así que no pude jugar bien desde el fondo de la pista porque no había muchos intercambios", explicó el austríaco.

En la primera ronda, Thiem, de 25 años y considerado uno de los grandísimos favoritos al título, también tuvo que esforzarse para vencer al estadounidense Tommy Paul en cuatro mangas, también tras evitar con apuros llegar a un quinto set.