Thomas Bach: "El levantamiento de la suspensión a Rusia será automático"

La suspensión de Rusia, mantenida este domingo de cara a la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, será levantada "automáticamente", anunció el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.

El dirigente olímpico no avanzó sin embargo una posible fecha del levantamiento de la misma.

P: ¿El levantamiento de la suspensión a Rusia precisa de una nueva reunión de la comisión ejecutiva del COI o se producirá de manera automática?

R: "Es una decisión automática y bajo unas condiciones objetivas. Si no hay nuevos casos (de dopaje), entonces la suspensión será levantada. Esta sanción puede ser levantada si la delegación de Deportistas de Rusia (OAR) continúa respetando las condiciones marcadas en la decisión del COI del 5 de diciembre (la suspensión del Comité Olímpico ruso). Eso no requiere ninguna decisión suplementaria".

P: ¿Cuándo podría producirse el levantamiento de esta suspensión?

R: "No lo sé. Eso depende de la DFSU (Unidad por un deporte sin dopaje, encargada de los exámenes durante los Juegos Olímpicos)".

P: ¿Qué importancia tienen los dos casos de dopaje de deportistas rusos durante estos Juegos en la decisión del COI de mantener la suspensión de Rusia?

R: "Estos dos casos de dopaje jugaron un papel crucial en la decisión, fueron un factor clave. Sin embargo, esos dos casos no revelan un sistema de dopaje generalizado. Además, la delegación de la OAR cooperó en la gestión de ambos casos, los deportistas afectados aceptaron la sanción, lo que permitió retirar (a la pareja rusa) la medalla de bronce en curling mixto y otorgársela a la pareja noruega (4º) antes del final de los Juegos. Y ello fue con la ayuda de la delegación rusa y de los deportistas rusos que no apelaron su suspensión".

P: ¿Considera usted cerrado el dossier de dopaje en Rusia cuando estos Juegos han estado marcados por casos de dopaje de deportista rusos?

R: "No creo que estos Juegos hayan estado desteñidos por el caso del dopaje ruso, porque no había un equipo de Rusia aquí, sólo deportistas rusos invitados. Repito; según el equipo encargado de vigilar el comportamiento del equipo OAR (...) no hay ninguna indicación en estos dos casos de un sistema de dopaje sistematizado o una implicación de los responsables del equipo OAR o del Comité Olímpico Ruso. Siempre habrá controles antidopaje positivos, el combate contra el dopaje no terminará nunca, hay que ser realista. El día en que ya no hagan falta controles antidopaje aún no ha llegado".

* Palabras recogidas en conferencia de prensa