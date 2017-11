Tiger Woods dice estar sano y pide cambios en las pelotas de golf

635x357 El golfista estadounidense Tiger Woods presenta su libro "The 1997 Masters: My Story", el 20 de marzo de 2017, en Nueva York. AFP

El astro Tiger Woods aseguró este sábado no sentir más molestias y dolores en su espalda y, mientras prepara su regreso a la PGA, pidió hacer cambios en la pelota de golf para evitar campos que puedan tener hasta 8.000 yardas (unos 7315 metros).

En una entrevista de podcast al sitio "Holding Court", Woods dijo: "Tenemos que hacer algo con la pelota de golf. Si el juego sigue avanzando como lo hace con la tecnología, creo que la llegada del campo de golf de 8,000 yardas no está demasiado lejos. Y eso es bastante aterrador porque no tenemos suficientes propiedades para comenzar a diseñar este tipo de campos".

El 14 veces ganador de torneos del Gran Slam ha estado luchando contra lesiones de espalda y piernas durante años y, tras someterse a una cirugía de fusión de espalda en abril pasado y sufrir un largo proceso de recuperación, dijo que volverá a competir a finales de noviembre en el Hero World Challenge en las Bahamas, que él patrocina.

Woods, que no ha jugado en un torneo desde que se retiró en Dubái en febrero, hizo un regreso similar de la cirugía de espalda hace un año en el mismo evento por invitación, que beneficia a su fundación benéfica.

"Me siento realmente bien por el hecho de que mi espalda no me duele, mis piernas están comenzando a regresar y mi estado físico general de golf está empezando a mejorar", dijo Woods.

"Nunca he tenido la espalda fusionada. Es una sensación diferente. La siento un poco más apretada. No tengo dolor. No sé si voy a relajarme o si este es el camino pero siempre lo intentaré (el regreso)", aseguró Woods