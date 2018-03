"Para el golf es mejor que Tiger Woods juegue", dice el capitán europeo de la Ryder

El danés Thomas Bjorn, capitán del equipo europeo de Ryder Cup, afirmó que para el golf es mejor que Tiger Woods juegue, a medio año del duelo ante Estados Unidos en la Ryder Cup, en Saint-Quentin-en-Yvelines, cerca de París, del 28 al 30 de septiembre.

En una entrevista con la AFP en Val d'Isère (Francia) destacó también que se ha fijado como reto conseguir la implicación de la "gente que no es aficionada al golf" de cara a la competición entre Europa y EEUU.

Pregunta: ¿Cómo ve su papel de capitán?

Respuesta: Lo más importante es comprender al golfista moderno y cómo funciona. Tengo la ventaja de conocer bien a los jugadores. Mi comportamiento debe estar determinado por los doce que constituirán el equipo antes que decir que yo soy de una forma y que los otros tienen que adaptarse. No se trata de mí, sino de que ellos brillen. Tienen la posibilidad de generar algunos de los recuerdos más importantes de su vida durante esa semana. Yo simplemente estoy para crear el entorno que les permita dar lo mejor de sí mismos.

P: ¿Qué piensa del rendimiento de los candidatos a una plaza en su equipo?

R: Todavía es pronto, pero ya hay algunas buenas actuaciones, especialmente en las últimas semanas con las victorias de Paul Casey y Rory McIlroy en Estados Unidos (en el Valspar Championship y el Arnold Palmer Invitational, respectivamente). La confianza es esencial y crece con las victorias. Es importante para los demás también, para que piensen que también deben jugar bien. La tendencia es que unos se motiven a otros, cuyos resultados vendrán.

P: ¿La presencia de un golfista francés en el equipo europeo ayudaría a animar al público local?

R: ¿Preferís un equipo que pierde con dos franceses o que gana sin ninguno? Para mí, lo importante es ganar. ¿El público va a sumarse a ello? ¿Cómo implicar a esta nación orgullosa, a la que le gusta el deporte, que apoya a sus equipos y les critica cuando no triunfan? Francia no tiene una larga historia en el golf, así que es difícil saber cómo atraer a la gente hacia nosotros, pero creo que un equipo compuesto por los mejores jugadores europeos tendrá un apoyo increíble porque lo importante no es quiénes son los doce, sino el hecho de que la Ryder Cup tiene lugar en Francia. Asistí a la final del Mundial de fútbol en 1998, a la Eurocopa-2016 y me di cuenta de que, cuando este país acoge grandes eventos deportivos, el público está detrás del evento y no sólo detrás de su equipo.

P: Tiger Woods vuelve. ¿Es una mala noticia para Europa?

R: Para el golf es mejor que Tiger Woods juegue. Sería un enorme plus para la Ryder Cup, si fuera capaz de volver a estar entre los doce mejores estadounidenses. Soy capitán, soy aficionado al golf y quiero lo mejor para este deporte. Eso aportaría mucho, si estuviera de vuelta al mejor nivel y formara parte del equipo estadounidense (...) Es la última superestrella y es importante para nuestro deporte.

P: ¿Jugar en París tiene un sabor especial?

R: Los jugadores están motivados, aunque no cambiará gran cosa ya que apenas ven el campo de golf y el hotel. Pero para todos los demás va a ser enorme. Es la primera vez que la Ryder Cup se organiza en una gran ciudad europea y creo que eso tendrá un impacto en cómo se percibe. Espero que lleguemos a implicar a la gente que no es aficionada al golf. Es diferente a otro torneo ya que es un continente al que estamos representando. Ya sea en Finlandia o en Grecia, todos apoyamos al mismo equipo.