Tiger Woods hace todo lo posible para jugar el Masters

El estadounidense Tiger Woods todavía siente que tiene la oportunidad de buscar un quinto título del Masters de Augusta, que se jugará en dos semanas, pero que su espalda le sigue ocasionando problemas, dijo este lunes el golfista ex número uno del mundo.

El campeón de 14 torneo de Gran Slam no ha jugado desde que se retiró del torneo de Dubai Desert Classic el mes pasado con espasmos en la espalda.

Woods está promocionando un nuevo libro sobre su primer triunfo en el Masters en 1997 y cuando se le preguntó en el programa de televisión Good Morning America si competiría en Augusta este año, señaló: "Dios, espero que sí. Estoy intentando todo lo que puedo hacer para poder volver a jugar, me encanta ese certamen, ha significado tanto en mi vida".

Woods dijo que si bien de espíritu está dispuesto, su cuerpo sigue siendo un problema cuando se trata de ser capaz de entrenar lo suficientemente bien para prepararse para los rigores de cuatro rondas en un torneo importante.

"Sé que la mente es aguda, sólo necesito que el cuerpo esté dispuesto a hacerlo", apuntó Woods, quien añadió que "esa es la parte difícil de conseguir el tiempo de preparación".

Woods se convirtió en el primer golfista negro en ganar un torneo de Gran Slam y el campeón más joven en la historia de los Masters a los 21 años en 1997, con la histórica victoria en lo que era entonces un récord de Augusta National Course.

La historia es el tema de su nuevo libro: "The 1997 Masters: My Story" (Los Maestros 1997: Mi Historia).

Woods, de 41 años, ha ganado el Masters cuatro veces.

"Tiene tanta historia y significado para mí que me encantaría volver", dijo Woods.

Woods le dijo a USA Today que asistiría a la cena de los Campeones en Augusta National en dos semanas, incluso si no saliera al campo dos días después.

"Tengo una oportunidad", dijo Woods al periódico.

"Estoy trabajando en mi juego, solo necesito llegar a un punto en el que siento que soy lo suficientemente bueno y estoy lo suficientemente sano como para hacerlo. He estado practicando, no he estado jugando", aclaró.

Woods, que no ha ganado un título importante desde el Abierto de Estados Unidos de 2008, no ha hecho el corte en un torneo mayor desde el Masters de 2015, donde terminó en el puesto 17.