Tsurenko reacciona ante Voegele y conserva su reinado en el Abierto de Acapulco

La ucraniana Lesia Tsurenko se proclamó bicampeona del Abierto Mexicano de Tenis jugado en Acapulco, el sábado al vencer en la final a la suiza Stefanie Voegele en tres sets con parciales de 5-7, 7-6 (7/2) y 6-2.

Tsurenko, séptima cabeza de serie del torneo, logró el triunfo en dos horas, 44 minutos y nueve segundos.

En el primer set no se notó que Voegele fuera la número 183 del ranking mundial y Tsurenko la 40, además de campeona defensora. La suiza se mostró con gran confianza y defendió su saque con mayor facilidad que la ucraniana.

No obstante, Tsurenko logró el primer quiebre del partido y luego se puso en ventaja 3-2 en un momento en el que Voegele perdió precisión al tratar de ser más agresiva para recuperar el rompimiento.

Si bien se vio un quiebre abajo, Voegele no perdió la tranquilidad y lo recuperó pronto para emparejar 3-3.

Ambas tenistas establecieron una paridad que Voegele anuló con un rompimiento que le valió llevarse la primera manga, aprovechando también las nueve dobles faltas que cometió su rival, cuatro de estas de manera consecutiva.

Tsurenko tuvo un aparente dominio en el inicio del segundo set al lograr el rompimiento para adelantarse 1-0, pero fue incapaz de refrendar el quiebre y Voegele emparejó 1-1.

Stefanie defendió correctamente su servicio y aprovechó la falta de solidez para lograr un nuevo rompimiento y ponerse en una ventaja de 4-2 que resultó engañosa.

Lesia recordó que la corona era suya y en su obligación por defenderla recuperó el quiebre, emparejó 4-4 y, tras un nuevo rompimiento, con un destello de bravura se puso en ventaja 5-4.

La ucraniana no mantuvo el servicio, se vio alcanzada y rebasada, pero se levantó hasta igualar 6-6 y forzar el 'tie break' que ganó con holgura.

Ese fue el inicio de una reacción que permitió a Tsurenko ponerse 3-0 arriba en el set definitivo. La ucraniana jugó con mayor control y mostró más concentración en cada punto.

Voegele no perdió combatividad y se acercó 3-2, pero su reacción sólo alcanzó para eso porque Tsurenko logró dos quiebres más y estableció su bicampeonato.

"Me sentí cansada desde el principio, pero yo sólo me dije a mí misma '¡pelea!'. Stefanie jugó de manera increíble y yo no pude encontrar mi mejor juego", comentó Tsurenko al final del partido.

"¡Estoy en shock!", remató la bicampeona y apuntó que el aire que sopló durante el partido fue un factor más a vencer. "Es muy difícil para mí jugar con viento".

Para la ucraniana de 28 años, este es el cuato título de su carrera. Antes se coronó en Estambul (2015), Guangzhou (2016) y Acapulco (2017).

Además de llevarse el título, Tsurenko se adjudicó 280 puntos para el ranking mundial de la WTA.

Por tercera vez, una jugadora ha ganado dos títulos consecutivos en el Abierto Mexicano. Antes de Tsurenko lo lograron la estadounidense Venus Williams (2009 y 2010) y la italiana Sara Errani (2012 y 2013).

Amanda Coetzer y Flavia Pennetta también lograron dos campeonatos en Acapulco, pero no uno tras otro. La sudafricana los consiguió en 2001 y 2003, la italiana lo hizo en 2005 y 2008.

Más tarde en la final de los hombres, el sudafricano Kevin Anderson, quinto cabeza de serie, enfrentaba al argentino Juan Martín del Potro, sexto preclasificado.

