Valtteri Bottas: "Me gusta ser siempre competitivo"

"Me gusta ser siempre competitivo", afirmó a la AFP Valtteri Bottas antes del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Amante de muchos deportes, el piloto finlandés de Mercedes, que termina contrato, espera comprometerse por más de una temporada con su escudería.

PREGUNTA: Tener a Lewis Hamilton de compañero de equipo, ¿le favorece o le perjudica?

RESPUESTA: "No creo que sea fácil, siempre es un gran desafío tener enfrente a Lewis. Para mí se trata de una gran oportunidad para demostrar lo que valgo: si lo hago bien todo el mundo puede comparar mi rendimiento con alguien cuyo talento es de sobra conocido. Estoy muy contento de ser su compañero, tengo mucho respeto por el piloto y por la persona. Trabajamos muy bien juntos. Honestamente no creo que si nos estuviéramos jugando el título entre los dos, nuestra relación cambiaría. Ya hemos vivido carreras cerradas entre ambos y esto no nos ha afectado. Intentar adelantar a nuestro compañero de equipo es parte de nuestro trabajo".

P: ¿Cuál es su objetivo diario?

R: "Quiero aprender constantemente para mejorar. Siento que todavía, carrera a carrera y año tras año, puedo convertirme en un piloto mejor. Debo aprender de mis errores para acercarme a la perfección".

P: ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de pilotar en la categoría reina?

R: "Tenemos el privilegio de conducir los mejores coches contra los mejores pilotos. Pero hay aspectos negativos. No me gusta estar rodeado de mucha gente, prefiero conservar mi anonimato al máximo, mi carácter es así. Y la visibilidad que te otorga este deporte afecta a tu vida privada. Cuando voy a Finlandia, incluso en un pequeño aeropuerto, siempre hay alguien que me reconoce. Cuando quieres estar solo, en tu propio mundo, esto a veces resulta un poco difícil".

P: ¿No cree que esa imagen discreta, sobre todo comparada con la extravagante personalidad de su compañero de equipo, puede ser perjudicial?

R: "Me gusta estar en segundo plano. Siempre pensé que ser uno mismo era la manera correcta de avanzar en la vida. No creo que eso haya afectado a mi capacidad de respuesta en la pista. No hay ninguna razón por la que no puedas ser un buen tipo y un buen conductor".

P: Si no hubiera sido piloto, ¿a qué se habría dedicado?

R: Habría sido deportista en otra disciplina, estoy seguro. Me gusta ser siempre competitivo. Tengo la certeza de que cuando deje la F1 practicaré otro deporte porque disfruto con esa sensación: la emoción de tener siempre un objetivo para alcanzar. Podría dedicarme al hockey sobre hielo, que practiqué mucho durante mi infancia".

P: ¿Cuándo y cómo practica deporte?

R: "Me entreno casi todos los días. Corro, monto en bici, en moto, voy al gimnasio, nado. Adoro el deporte, no lo practico sólo porque debo estar en forma, sino porque lo necesito. Es una manera de evadirme del estrés. El deporte aporta pensamientos positivos. En este sentido organizo en el mes de agosto un duatlón benéfico (carrera a pie y BTT) donde los participantes deben pagar 77 euros, como el número de mi monoplaza".

P: Con 28 años, ¿cuánto tiempo se ve en la F1?

R: "Kimi (Raikkonen) tiene casi diez años más que yo y continúa corriendo. Creo que en la Fórmula 1, uno puede imaginarse con un nivel razonable hasta los 35 años. Dependerá de mi rendimiento, pero no siento que haya alcanzado la mitad de mi carrera en la F1".

P: ¿Qué sucede con su nuevo contrato cuando el actual finaliza al término de esta temporada?

R: "Yo sé lo que quiero, y es continuar en este equipo. Creo que la escudería va a conseguir muchos éxitos en el futuro. Todavía no hemos empezado las negociaciones, pero lo haremos pronto. No se trata de un asunto de dinero, sino más bien de la duración del contrato. Me gustaría conseguir más de un año aquí. Tener continuidad estaría bien, tanto para ellos como para mí".