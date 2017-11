"Vamos a hacer todo lo posible" para que Nadal juegue en Londres, dice su médico

El médico del tenista español Rafa Nadal, Ángel Ruíz Cotorro, aseguró que van a "hacer todo lo posible" para que el número uno del mundo esté en el Torneo de Maestros de Londres, uno de los grandes títulos que le faltan al manacorí, aunque no descarta su ausencia.

"Hemos hecho y vamos a hacer todo lo posible para él pueda estar (en Londres)", dijo Cotorro en una entrevista en la madrugada de este martes con la radio Cope.

Nadal se retiró el viernes pasado del Masters 1000 París-Bercy tras sufrir molestias en la rodilla derecha, tras un año en el que le respetaron las lesiones.

"Ayer el dolor era muy fuerte pero no era el momento de parar. Seguí un tratamiento ayer para intentar jugar hoy, pero desafortunadamente no es posible. En el estado en el que estoy no me veo jugando tres partidos más", dijo entonces el tenista español, que aludió a su carga de partidos durante el año.

Nadal acudió a París "en buenas condiciones, pero después del primero o segundo partido, empezó a tener pequeñas molestias", explicó Cotorro a la Cope.

"Estaba preocupado, hicimos una serie de pruebas y no había ninguna gravedad en el tendón. Vamos a hacer un tratamiento para seguir con todo el trabajo muscular, potenciación, rehabilitación, para que pueda llegar a Londres, que es lo que quiere", añadió el doctor español.

"Siempre hay que ser optimista, pero también hay que ser realista y ver también un poco en la situación que estamos, a final de año, tras una temporada extraordinaria en que le han respetado a las lesiones y ahora aparecen unas pequeñas molestias dentro de una patología que ya conocemos, y hay que ser prudentes", insistió Cotorro.

"Él quiere jugar en Londres y vamos a intentar que juegue pero con las máximas garantías, si se puede pues perfecto, y si no, pues no pasa absolutamente nada porque, creo, que primero está la salud", sentenció el médico de Nadal.

Nadal ya había mostrado en octubre tras ganar el Abierto de China su deseo de pelear por el torneo londinense.

"Llevo más o menos 11 años clasificándome. Me ha tocado siempre jugar en la superficie más complicada para mí... he estado ahí, no ha podido ser, pero vamos a intentarlo de nuevo este año si puede ser", dijo entonces.