Van Niekerk logra mejor tiempo de la historia en los 300 metros

El sudafricano Wayde Van Niekerk consiguió este miércoles en la reunión de Ostrava el mejor tiempo de la historia en los 300 metros, una distancia poco frecuente, con 30 segundos y 81 centésimas.

El campeón olímpico de 400 metros mejoró el tiempo del estadounidense Michael Johnson (30.85), que se remontaba al 10 de abril de 2000. También mejoró el récord de esta reunión, que ostentaba el jamaicano Usain Bolt (30.97).

El crono de Van Niekerk no es considerado un récord del mundo, ya que los 300 metros son una distancia no oficial, que no figura en el programa de los grandes campeonatos (Mundial o Juegos Olímpicos).

A poco más de un mes del Mundial de Londres (4-13 agosto), Van Niekerk, que estableció también el mejor resultado anual de 200 metros (19.84), está en forma y aspira a un 'doblete' 200-400 metros.

"Estoy muy contento con esta actuación y muy orgulloso de haber hecho historia, esto va a impulsar mi confianza", declaró.

"Ahora voy a descansar porque me queda todavía trabajo. Hay que ir paso a paso", apuntó.