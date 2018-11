Verstappen no lamenta haber empujado a Ocon en Brasil

El piloto holandés de Fórmula 1 Max Verstappen reconoció este jueves en Abu Dabi haber empujado al francés Esteban Ocon en repetidas ocasiones a la llegada del Gran Premio de Brasil hace dos semanas, después de haber chocado en pista.

Preguntado sobre un eventual arrepentimiento, el prodigio de Red Bull, condenado a dos días de "servicios públicos" por su gesto por la FIA, afirmó: "sinceramente no, porque yo quería una disculpa y hubo una reacción totalmente diferente" por parte del piloto de Force India, afirmó en conferencia de prensa.

En la vuelta 43 del circuito de Interlagos, Ocon chocó por detrás a Verstappen, que perdió su liderato de la prueba en beneficio de el británico Lewis Hamilton, que terminó vencedor. Enojado, el holandés empujó después de la carrera al francés, que estaba esperando para realizar el pesaje.

Según el holandés, su antiguo rival de Fórmula 3 no tuvo una actitud respetuosa al no reconocer su responsabilidad en su accidente.

"Me dijo algo que no me esperaba", añadió Verstappen sin precisar a qué se refería.

"Personalmente me vi muy tranquilo, mi reacción pudo haber sido peor", aseguró el hijo de Jos Verstappen, antiguo piloto de F1.

El piloto holandés de 21 años podría acabar tercero en la clasificación de pilotos tras la última carrera de la temporada, este domingo en el circuito de Yas Marina.

Ocon, presente en la misma conferencia de prensa, mostró un perfil bajo, y explicó que trató de adelantar al líder, a pesar de su vuelta de retraso, con la autorización de su equipo, porque iba más rápido.

"Hay que mirar hacia adelante, no se puede cambiar el pasado", explicó el piloto galo, quien dijo que "lo sentía por Max".