Vettel ataca y Hamilton defiende liderato en el Gran Premio de Rusia

El británico Lewis Hamilton y su escudería Mercedes, al frente del Mundial de Fórmula 1, deberán defender su renta de 40 puntos, mientras que el alemán Sebastian Vettel y Ferrari apuran sus últimas opciones de título en el Gran Premio de Rusia, este fin de semana en Sochi.

En pole position para alcanzar, antes que su rival, la quinta corona mundial, Hamilton afronta la 16ª carrera de la temporada con 40 puntos de ventaja en la clasificación de pilotos, un colchón muy respetable.

Vencedor de los dos últimos grandes premios, se puede permitir gestionar la renta. Si el domingo por la noche tiene 35 puntos de ventaja, se podrá conformar con terminar las últimas cinco carreras en la segunda posición para ser nuevamente campeón mundial.

Pero no sería el estilo del británico. "No veo por qué tengo que cambiar. Me gusta atacar y me ha ido bien. No voy a pensar en los campeonatos (de pilotos y constructores, en el que Mercedes cuenta con 37 puntos de ventaja sobre Ferrari)", señaló.

"Lucharemos por la victoria", confirmó su jefe, el austriaco Toto Wolff.

Después de la mala experiencia en la ciudad-balneario rusa el año pasado (cuarto en la clasificación y en la carrera), Hamilton desembarca al borde del Mar Negro con ganas de revancha.

Su victoria ante Ferrari en Italia y su espectacular pole en Singapur le permiten llegar pleno de confianza, sabiendo además que su equipo brilla especialmente en Sochi, gannado las cuatro últimas ediciones -el propio Hamilton en 2014 y 2015, Nico Rosberg en 2016 y Valtteri Bottas en 2017-.

- Ferrari, sin margen de error -

Vettel y Ferrari, que llegan tras dos carreras perdidas en las que tenían todo en la mano para ganar, no tienen margen de error, demasiado frecuentes últimamente en la Scuderia.

En Singapur nada pudieron hacer ante un Hamilton protagonista de una de las mejores clasificaciones de su carrera, logrando el triunfo en una prueba en la que un grave error en la elección de los neumáticos le costó a Vettel la segunda plaza.

En Monza Vettel golpeó a Hamilton en la primera vuelta para caer a la cola del pelotón y finalmente terminar cuarto.

Además está el recuerdo de la pasada temporada, cuando en este periodo el cuatro veces campeón mundial (2010-2013) y Ferrari dejaron escapar los títulos debido a una mala racha (problemas mecánicos en Malasia y Japón, choque en la salida de Singapur).

Un mal recuerdo adicional para Ferrari. Cuando sus monoplazas ocupaban la primera línea en Sochi el año pasado, vieron cómo Bottas, tercero en la parrilla, les superaba.

Regresar al lugar de la primera de sus tres victorias en Fórmula 1, todas logradas el año pasado, podría servir de motivación para que el finlandés se revindique en las 'Flechas de Plata', donde reina incuestionablemente el mediático Hamilton.