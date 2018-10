Vettel quiere ganar "para que el campeonato siga abierto"

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) encara las últimas cuatro carreras de la temporada de la Fórmula 1 "con el objetivo de ganar (...) para que el campeonato siga abierto", confió el jueves en una entrevista con la AFP y TF1, antes del comienzo del GP de Estados Unidos que se disputa en Austin, Texas.

Pregunta: Tiene 67 puntos de desventaja en la clasificación de pilotos. ¿Puede usted aún conseguir lo imposible y remontar?

Respuesta: "¡Eso espero! Vamos a intentarlo. ¿Qué podemos hacer sino, de todas formas? Abandonar no es una opción. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder. El objetivo es ganar, es lo que hay que hacer para que el campeonato siga abierto. Si ganamos aquí, estaremos aún en carrera en el próximo Gran Premio. Ese es el objetivo: seguir en carrera (por el título) durante el próximo GP durante el mayor tiempo posible, idealmente hasta Abu Dabi (última carrera de la temporada). Claro que la diferencia es importante y, aunque lo hagamos mejor, dependeremos de lo que hagan otros (Mercedes). Pero hay que seguir concentrados en nosotros mismos y ya veremos".

P: ¿Qué ha pasado desde su última victoria en Bélgica a fines de agosto?

R: "Algunas carreras no han ido de la manera en la que deberían haber ido pero, sobre todo, no hemos tenido velocidad suficiente para luchar carrera tras carrera".

P: También ha cometido errores, según dicen algunos...

R: "Sí, he cometido errores, lo puedo reconocer. Algunas cosas que han ido mal, han venido por mi lado pero no puedo volver atrás. Nuestros errores no fueron probablemente enormes pero sus consecuencias sí lo fueron. Es duro pero no podemos cambiar lo que ha pasado. Algunas cosas no han estado a nuestro favor tampoco: sin el coche de seguridad en Bakú hubiéramos ganado la carrera muy fácilmente... Algunas cosas tienen una explicación, otras no. Esto forma parte del juego. Para resumir, hemos tenido más carreras en las que las cosas han ido mal.

P: ¿Está frustrado?

R: "A veces la carrera puede ser cruel y hemos tenido nuestra dosis de crueldad este año. ¡A lo mejor los dioses de la carrera pueden ser un poco menos crueles el próximo año!"

P: ¿Qué ha hecho Mercedes mejor que vosotros?

R: "Han cometido menos errores, se han desenvuelto mejor en todos los medios y han sido más rápidos. Ha habido muchas cosas que han podido resultar decisivas. Desgraciadamente para nosotros, lo han hecho mejor".

P: Tenían, sin embargo, según numerosos especialistas, el mejor coche este año.

R: "Durante algunas carreras tuvimos un muy buen auto, puede que el mejor. En otras, no. Hay que ser realistas: nuestro coche es bastante mejor que el del año pasado ya que funciona sobre todos los tipos de pista. Es mejor pero puede que aún no esté donde nos gustaría que estuviera".

P: El director deportivo Maurizio Arrivabene asegura que ganará "tarde o temprano" el título mundial con Ferrari. ¿Qué opina?

R: "¡Eso espero!"