Vonn dice que pudo haber disputado este domingo su última prueba

La estadounidense Lindsey Vonn, de 34 años y un mito del esquí alpino, declaró este domingo que el supergigante de Cortina d'Ampezzo, que no terminó por una salida de pista, es "quizás" la última prueba de su carrera.

"Es el máximo que mi cuerpo puede soportar", declaró Vonn, visiblemente abatida, al término de tres días de competición en Cortina d'Ampezzo, una pista que le traía buenos recuerdos y donde volvía a la competición tras la lesión de rodilla que sufrió a principios de diciembre.

Vonn había reaparecido el viernes, con el primer descenso en Cortina d'Ampezzo, donde acabó decimoquinta. El sábado había sido novena en el segundo descenso.

Pese a la decepción de este domingo, Vonn recibió como homenaje un ramo de flores de manos de la italiana Sofia Goggia, campeona olímpica de descenso y una de sus mejores amigas en el circuito.

Cortina d'Ampezzo es una de las pistas míticas en su carrera, donde logró 12 victorias y donde logró su primer podio, en 2004.

"Mi cuerpo me impide hacer lo que quiero", continuó en sus declaraciones a los periodistas. "No soy capaz de esquiar como yo quiero y como puedo. No sé realmente qué pensar", apuntó.

Vonn había anunciado a principio de la temporada que pensaba retirarse después de las pruebas de Lake Louise, en el inicio de la temporada 2019-2020. Ahora sus problemas físicos podrían obligarle a cambiar su plan.

"Mis dolores en la rodilla son demasiado fuertes, no sé qué hacer contra ellos", declaró a la televisión austríaca ORF.