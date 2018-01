Vonn gana el segundo descenso de Cortina d'Ampezzo

La estadounidense Lindsey Vonn ganó este sábado el segundo descenso de Cortina d'Ampezzo, su 79ª victoria en la Copa del Mundo y la 12ª en la estación italiana.

Vonn, que fue segunda el viernes en el primer descenso, aventajó a la esquiadora de Liechtenstein Tina Weirather y a otra estadounidense, Jacqueline Wiles.

Seis victorias en descenso, seis en supergigante: la estación de los Dolomitas es la segunda casa de la estadounidense, después de Lake Louise, donde ha ganado en 18 ocasiones.

"Estoy tan contenta... Siempre me ha gustado esquiar aquí, es una pista perfecta para mí", declaró la estadounidense, que llevó a 79 las victorias en su espectacular carrera.

Vonn demuestra que está en gran forma a tres semanas de los Juegos de Invierno: "He programado muy bien mi temporada, no estaba bien al principio, pero quería simplemente llegar en forma a los Juegos y es lo que ha pasado. He encontrado la confianza y estoy preparada".

- Clasificación del segundo descenso de Cortina D'Ampezzo:

1. Lindsey Vonn (USA) 1:36.48

2. Tina Weirather (LIE) 1:37.40

3. Jacqueline Wiles (USA) 1:37.46

4. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:37.73

5. Michelle Gisin (SUI) 1:37.86

6. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:37.88

7. Mikaela Shiffrin (USA) 1:37.93

8. Stephanie Venier (AUT) 1:38.06

9. Johanna Schnarf (ITA) 1:38.29

10. Cornelia Huetter (AUT) 1:38.33

11. Breezy Johnson (USA) 1:38.35

12. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:38.36

13. Lara Gut (SUI) 1:38.46

14. Tamara Tippler (AUT) 1:38.57

15. Anna Veith (AUT) 1:38.58

16. Alice Mckennis (USA) 1:38.65

17. Nicole Delago (ITA) 1:38.69

18. Nadia Fanchini (ITA) 1:38.80

19. Federica Brignone (ITA) 1:38.91

20. Verena Stuffer (ITA) 1:38.95

- Clasificación de la Copa del Mundo de descenso:

1. Sofia Goggia (ITA) 269 pts

2. Tina Weirather (LIE) 262

3. Mikaela Shiffrin (USA) 256

4. Cornelia Huetter (AUT) 209

5. Lindsey Vonn (USA) 206

- Clasificación general de la Copa del Mundo:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1477 pts

2. Sofia Goggia (ITA) 570

3. Wendy Holdener (SUI) 560

4. Tina Weirather (LIE) 556

5. Petra Vlhova (SVK) 554

6. Viktoria Rebensburg (GER) 534

7. Frida Hansdotter (SWE) 499

8. Michelle Gisin (SUI) 485

9. Federica Brignone (ITA) 478

10. Lara Gut (SUI) 454

11. Tessa Worley (FRA) 429

...

14. Lindsey Vonn (USA) 342