Warholm bate su récord europeo de 400 m vallas y Echevarría no compite en la Liga de Diamante

El noruego Karsten Warholm golpeó muy fuerte este sábado en la reunión de Londres de la Liga de Diamante al pulverizar su propio récord de Europa de 400 m vallas (47,12 segundos), apenas un mes de hacerse con él, y marcó territorio con la vista puesta en el Mundial de Doha (del 27 de septiembre al 6 de octubre).

A causa de prestar atención a las dos promesas de la disciplina, el catarí Abderrahman Samba (23 años) y el estadounidense Rai Benjamin (21), autores de la 2ª y 3ª mejores marcas de todos los tiempos, el noruego había pasado desapercibido.

Pero a medida que se acerca la gran cita de la temporada, Warholm no deja de mandar avisos a sus rivales, para hacerles ver que habrá que tenerle muy en cuenta.

El 13 de junio en Oslo el escandinavo se hizo con el récord continental (47,33 segundos) que poseía el francés Stéphane Diagana desde hacía 24 años.

Y este sábado, el fuerte y carismático Warholm aprovechó para lograr la mejor marca mundial del año, superando a Benjamin (47,16 segundos).

- Objetivo: el récord del mundo -

"Siempre intento sorprender pero al mismo tiempo no es fácil", declaró luego de su triunfo. "Se necesita mucho trabajo, dedicación y me cuesta mucho sacar estos tiempos extraordinarios. No fue la carrera perfecta, toqué la quinta valla y pisé la 10ª, así que todavía hay margen. Me siento realmente bien, pero queda mucho tiempo antes del Mundial", añadió.

Con Warholm, Samba (récord personal con 46,98 segundos) y Benjamin (47,02 seg.), los 400 m vallas salen de varios años de letargo y el enfrentamiento entre los tres atletas tiene pinta de ser uno de los platos fuertes del próximo Mundial.

En el punto de mira de este trío está el récord del mundo del estadounidense Kevin Young (46,78 segundos en 1992).

La actuación de Warholm eclipsó al resto de pruebas de la reunión, que no tuvieron actuaciones espectaculares, más allá del mejor tiempo del año en los 100 m vallas conseguido por la jamaicana Danielle Williams (12,32 segundos).

- Echevarría y Amos lesionados -

Una semana después de firmar una gran marca en 800 m en Mónaco (1 minuto 41,89 segundos), la 15ª de todos los tiempos, el público londinense esperaba mucho de Nijel Amos. Pero el atleta de Botsuana se lesionó en la pierna derecha y tuvo que detenerse luego de 200 m. Evacuado en una silla de ruedas, se mostró optimista para lo que queda de temporada: "No es nada serio", tranquilizó con una sonrisa.

En el salto de longitud, el duelo entre el cubano Juan Miguel Echevarría y el sudafricano Luvo Manyonga, que también buscan el récord del mundo firmado en 1991 por Mike Powell (8,95 m), no pudo producirse.

Luego de sentir un dolor en los isquiotibiales en el calentamiento, la sensación cubana (20 años) prefirió no arriesgar a causa del Mundial, dejando vía libre al campeón del mundo sudafricano, vencedor con un salto de 8,37 m, su mejor registro del año.

Quien sí pudo competir fue el saltador cubano Pedro Pichardo, que se proclamó vencedor en la capital británica con un salto de 17,53 m, muy superior al estadounidense Christian Taylor (17,19 m) y al burkinés Fabrice Zango Hugues (16,88 m), que le acompañaron en el podio.