Zverev enseña a Djokovic y Osaka el camino a evitar en Indian Wells

El alemán Alexander Zverev, tercera raqueta del mundo, dijo adiós prematuramente al torneo de Indian Wells este lunes, un camino que esperan evitar más tarde los monarcas del tenis Novak Djokovic y Naomi Osaka.

Zverev, lastrado por un virus, apenas pudo competir frente a su compatriota Jan-Lennard Struff, que lo derrotó por 6-3, 6-1 en apenas 70 minutos de juego.

El desconocido germano de 28 años no tuvo piedad del líder de la llamada "Next-Gen", de 21.

"(Esta victoria) es muy importante para mí. 6-3, 6-1, es increíble. He jugado un gran partido. Él falló algunos golpes hoy pero al final del día estoy muy contento con ello", dijo el vencedor.

"Llevo una semana enfermo. Eso desgraciadamente no ha cambiado. Ahora se trata de recuperarse y prepararme para (el Masters 1000 de) Miami, porque allí siempre se me ha dado bien mientras que aquí siempre he tenido dificultades", señaló por su parte en conferencia de prensa Zverev, que sigue sin ser capaz de superar la cuarta ronda.

El tercero del ranking de la ATP mostró el camino a evitar por el primero, que jugaba en el último turno de la jornada contra el también alemán Philipp Kohlschreiber.

Djokovic busca desempatar con Roger Federer y sumar su sexto título en el Masters 1000 del desierto californiano luego de un irregular estreno contra el estadounidense Bjorn Fratangelo, al que superó por 7-6 (7/5), 6-2.

El ganador de la última edición del Abierto de Australia reconoció estar "oxidado" tras no volver a agarrar la raqueta desde enero y ahora tendrá que elevar su nivel para batir al germano, verdugo del díscolo australiano Nick Kyrgios en la ronda previa.

En caso de avanzar, Djokovic se mediría en octavos con el francés Gael Monfils, que dejó este lunes por el camino al español Albert Ramos por un contundente 6-0, 6-3.

- Osaka se sacude los nervios -

En la rama femenina, la japonesa Naomi Osaka, número uno de la WTA, luchará por seguir avanzando en el torneo en el que empezó todo para ella.

La nipona se coronó en Indian Wells en 2018 y, a partir de ahí, catapultó una carrera que la llevó a alzarse con el Abierto de Estados Unidos y de Australia, convirtiéndose en la nueva reina del tenis mundial.

Ahora, tras ganar a la francesa Kristina Mladenovic, Osaka podrá jugar sin miedo, tras reconocer haber estado nerviosa en su estreno.

"Era la primera vez que defendía un título en un campeonato, esto es nuevo para mí y estaba realmente nerviosa", señaló entonces.

Con la naturalidad que la caracteriza fuera de la pista y la fuerza que la hace dominar los partidos dentro de ella, la japonesa tendrá enfrente a la estadounidense Danielle Collins, 25ª sembrada y que llega sin nada que perder.

En el último encuentro del turno diurno, la leyenda local Venus Williams continuó su andadura con paso firme con un convincente triunfo 6-2, 7-5 ante su compatriota Christina McHale luego de que en la víspera su hermana Serena tuviera que abandonar ante la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza debido a un virus cuando perdía 6-3, 1-0.