Zverev vence a Ferrer y adelanta 1-0 a Alemania ante España en Copa Davis

Alemania aventaja a España 1-0 en los cuartos de final de la Copa Davis tras imponerse Alexander Zverev, número cuatro del mundo, a David Ferrer 6-4, 6-2 y 6-2 en 1 hora y 55 minutos, este viernes en la plaza de toros de Valencia.

El joven jugador alemán, de 20 años, impuso su juego ante un Ferrer, que cometió muchos errores con hasta 10 dobles faltas.

El español tuvo problemas con su servicio cediendo ocho saques consecutivos.

Ferrer, que fue a remolque en todos los set al empezar perdiendo su saque, cosechó su primera derrota en tierra batida en Copa Davis, tras 16 victorias consecutivas.

Zverev "ha sido superior a mí todo el tiempo", dijo Ferrer, tras el encuentro a la televisión Teledeporte.

"No he sacado bien y lo he pagado caro. He hecho un mal partido. Yo intenté que no estuviera cómodo de revés pero es un jugador que tiene muchas palancas y le corre mucho la pelota. Ha estado muy acertado", añadió el número dos español.

Zverev comenzó rompiendo el saque en el primer set a un Ferrer nervioso, que no acababa de encontrar soluciones para imponerse al flamante finalista del Masters 1000 de Miami.

Apoyado en su potente revés y muy cómodo desde el fondo de la pista, Zverev fue poco a poco imponiendo su juego sobre el español.

El alemán, muy tranquilo en los peloteos, no permitió a Ferrer ganar ni un solo servicio en el segundo set y lo mismo ocurrió en el tercero.

En esta última manga, Zverev empujó a Ferrer hacia el fondo de la pista, moviéndolo de un lado a otro hasta acabar imponiéndose y adelantar a Alemania en la eliminatoria.

En el segundo encuentro individual del día, el número uno del mundo, Rafa Nadal, se medirá a Philipp Kohlschreiber.