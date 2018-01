635x357 Se acerca sentencia para médico deportivo Nassar. ED WHITE y MIKE HOUSEHOLDER (Associated Press)

LANSING, Michigan, EE.UU. (AP) — Una ex gimnasta dijo el martes que un médico deportivo que trató a deportistas olímpicas ignoró lo que resultó ser una fractura en una pierna mientras abusó sexualmente de ella en el sótano de su casa, en uno de los últimos testimonios de víctimas en la audiencia de sentencia de Larry Nassar.

Isabell Hutchins practicó durante semanas en un club de gimnástica del área de Lansing e incluso compitió en eventos nacionales pese a estar sufriendo dolores agudos en una pierna en el 2011. Dijo que Nassar no hizo nada para alentarla a lidiar con el problema y en lugar de ello abusó sexualmente de ella durante citas por la noche en su casa.

"Tú no me curaste. Solamente me hiciste daño”, le dijo Hutchins a Nassar, que estaba sentado apenas a metros de ella en la sala del tribunal en el condado Ingham.

Nassar de declaró culpable de abusar sexualmente de siete personas en el condado Ingham, pero la audiencia de sentencia está abierta para testimonio de toda persona que dice haber sido víctima de él.

Más de 120 mujeres y niñas le han confrontado personalmente o enviaron declaraciones para ser leídas en cinco días de audiencias y decenas más han pedido hacerlo.

Nassar ya había sido sentenciado a 60 años de prisión por delitos de pornografía infantil. Bajo un acuerdo con la fiscalía, recibirá como mínimo de 25 a 40 años de prisión por penetrar digitalmente a niñas con la excusa de tratamiento médico entre 1998 y el 2015, aunque la sentencia puede ser mucho mayor.

Antes que la jueza Rosemarie Aquilina entrase a la corte, Nassar se sentó junto a su abogado y sacudió la cabeza al leer una nota.

La jueza continuó su práctica de elogiar a cada testigo. Trató además de aliviar la culpa de una madre que se culpó a sí misma por no descubrir el abuso.

"Los indicios pudieron haber existido, pero estaban ocultos. La culpa es de él”, dijo Aquilina.

___

White reportó desde Detroit.