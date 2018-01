Los rusos admitidos para Pyeongchang con bandera olímpica quedan en 169

La delegación rusa autorizada a participar en los Juegos Olímpicos de invierno de 2018 en Pyeongchang (9-25 de febrero) estará compuesta por 169 deportistas que competirán con bandera olímpica, anunció este jueves el Comité Olímpico Ruso.

"169 deportistas fueron admitidos. Desgraciadamente, deportistas de primer nivel no fueron incluidos", declaró el vicepresidente del Comité Olímpico Ruso, Stanislav Podzniakov, durante una conferencia de prensa.

"La lista oficial es de 169 y los deportistas decidirán ellos mismos si viajan a Corea del Sur o no. Es la lista final", precisó el ministro ruso de Deportes, Pavel Kolobkov, a los periodistas.

Los nombres de los deportistas serán publicados el viernes, después de una reunión de una comisión del Comité Olímpico Internacional (COI) en Pyeongchang.

La leyenda del short-track Victor Ahn, el biatleta Anton Shipulin o el fondista Sergei Ustyugov, principalmente, están entre los deportistas que fueron considerados no seleccionables, debido al escándalo de dopaje que sacude el deporte ruso en los últimos años.

En la anterior edición olímpica de invierno, Sochi-2014, el Comité Olímpico Ruso envió su mayor delegación en este evento, compuesta entonces por 214 deportistas. Se trata por lo tanto de una bajada del 20%.

Salpicada por un amplio escándalo de dopaje institucionalizado en el deporte entre 2011 y 2015, sobre todo en los Juegos de Sochi-2014, Rusia fue suspendida el pasado 5 de diciembre para los Juegos de Pyeongchang-2018 por el Comité Olímpico Internacional (COI).

La instancia suprema del olimpismo dejó la puerta abierta a que deportistas rusos "limpios" fueran autorizados a participar en el evento con bandera olímpica y con la denominación "deportista olímpico de Rusia".

- "Indicios serios" -

Un grupo de expertos dirigido por la exministra francesa de Deportes Valérie Fourneyron había excluido la pasada semana a 111 deportistas rusos de una preselección de 500 nombres.

El miércoles, el presidente del COI, Thomas Bach, explicó que existían "indicios serios" en contra de esos nombres vetados por el grupo de expertos.

"Si un atleta no está en la lista, entonces el grupo independiente tiene serios indicios por diferentes fuentes, por diferentes medios (...) que no le permiten decir que no hay sospecha seria", declaró Bach en una conferencia telefónica.

Tras las revelaciones del informe McLaren, cuya primera parte fue publicada en julio de 2016 y la segunda en diciembre de 2016, el COI puso en marcha dos comisiones, dirigidas por los suizos Denis Oswald y Samuel Schmid, para investigar las acusaciones.

La comisión Oswald vetó de por vida de los Juegos a 43 deportistas rusos implicados y retiró 13 de las 33 medallas -incluidos 4 oros- conquistadas por Rusia en Sochi-2014.

Por su parte, el informe de la comisión Schmid, hecho público el 5 de diciembre, confirmó la existencia de un dopaje institucionalizado entre 2011 y 2015, especialmente en los Juegos de Sochi, con un sistema de manipulación de los controles antidopaje, implicando a los servicios secretos rusos y al ministro de Deportes de la época, Vitali Mutko.

El COI se basó en las conclusiones de estas dos comisiones para suspender de por vida de los Juegos Olímpicos a Mutko y para suspender a Rusia de Pyeongchang-2018.