El australiano Kyrgios, baja de Indian Wells por una lesión en el codo

El australiano Nick Kyrgios, 20ª mejor raqueta del mundo, anunció este viernes que no disputará el Masters 1000 de Indian Wells debido a una lesión en el codo.

"Estoy absolutamente asqueado por tener que renunciar a disputar este torneo, uno de mis preferidos del circuito", indicó Kyrgios en su cuenta de Twitter.

"Mi codo no está aún listo para la competición, he esperado lo máximo posible pero aún no estoy listo para jugar a este nivel", añadió.

Kyrgios, de 22 años, no ha vuelto a competir desde febrero, cuando disputó la primera ronda de la Copa Davis y su país cedió 3-1 ante Alemania.

El australiano, quien cayó en cuartos de final de Indian Wells el curso pasado, arrancó la temporada con un triunfo en Brisbane y fue eliminado en octavos de final del Abierto de Australia ante el búlgaro Grigor Dimitrov.

Kyrgios será reemplazado por el italiano Matteo Berrettini, 108º del ranking mundial, que se medirá el sábado al ruso Daniil Medvedev (57) en segunda ronda.