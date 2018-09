El 'caddie', el consejero a la sombra del golfista

Nunca está lejos, pero siempre en un segundo plano, discreto, con la bolsa llena de palos a la espalda y con frecuencia el primero en abrazar al vencedor. A la sombra del golfista, el 'caddie' parece que no exista, pero su figura es muchas veces fundamental.

Son casi invisibles, los 'antiestrellas'. Su nombre nunca aparece junto al de los ganadores y los campeones. Pero el 'caddie' tiene una función mucho más importante que simplemente cargar con la bolsa, limpiar los palos o recolocar el césped que se levanta tras un golpe.

"Es el copiloto de un golfista, en el sentido en que reconoce el campo y lo anota todo. Hay que ver su cuaderno de notas, las pendientes, las lomas, los 'bunkers'... Está calculado casi al milímetro, como un mapa topográfico", explica el Director Técnico Nacional Francés (DTN) Christophe Muniesa.

- Mentor -

Esa es la función técnica del 'caddie', que puede ayudar al golfista en la elección de uno u otro palo, cómo jugar un golpe, marcar la línea de pateo...

Pero para algunos jugadores, es mucho más que eso. El australiano Jason Day, exnúmero 1 mundial, jugó durante muchos años con Colin Swatton a su lado, el hombre que le guio desde los 12 años. "Es como un padre espiritual para él, un mentor", resume Muniesa.

Se separaron la temporada pasada, pero su relación no es comparable a la de otras parejas del circuito.

¿Quién podría asegurar que la carrera de Tiger Woods habría sido la misma sin su histórico 'caddie', Steve Williams, con el que rompió en 2011 tras 12 años juntos? Williams está considerado uno de los mejores 'caddies' del mundo, pero su relación con Tiger nunca fue más allá de lo profesional.

Inseparables en los greens, los dos hombres nunca fueron amigos fuera de los campos de golf. Williams, incluso, ajustó cuentas con el 'Tigre' en una biografía publicada en 2016, en la que explicó que Woods "no es una persona normal en lo que se refiere a relaciones humanas".

Woods era conocido por no expresar públicamente sus emociones, sin duda una de las claves de sus triunfos. Raramente consultaba a su 'caddie', salvo cuando lo consideraba realmente necesario.

A la inversa, el estadounidense Webb Simpson se deja guiar totalmente por su 'caddie', quien le dice lo que debe hacer en cada golpe.

- 'Estar, seguir el ritmo y callarse' -

No obstante, no todos tienen la misma opinión sobre el papel y la influencia del 'caddie'. Para algunos, debe contentarse con cumplir las tres reglas básicas de su función: "Show up, keep up, and shut up" ('Estar presente, seguir el ritmo y callarse'). Una fría relación que resume el exgolfista Bobby Jones, que tenía una clara opinión sobre este tema: "Si necesitara consejos de mi 'caddie', debería ser él quien golpease la bola y yo debería llevar la bolsa".

"No hay una única relación tipo 'caddie'-golfista", resume Muniesa. "Depende de la madurez del golfista, de sus necesidades". A veces un 'caddie' evita una sesión en el psicólogo. También puede servir como entrenador-terapeuta durante un recorrido y salvar al jugador de un naufragio con algunas palabras bien elegidas.

En el Abierto Británico de 2017, el norirlandés Rory McIlroy comenzó de manera catastrófica y sumó 5 'bogeys' en los seis primeros hoyos. Una pesadilla. Su 'caddie' JP Fitzgerald le echó la bronca, literalmente: "P... Rory, ¿qué haces? Eres Rory McIlroy, compórtate como tal". Una reprimenda que tuvo su efecto. Pero no todos los 'caddies' pueden permitirse tanta libertad con su jefe.

Tienen en todo caso interés de que su golfista gane, ya que su salario procede principalmente de los ingresos de su patrón. Según la revista Forbes, en 2014, los mejor pagados cobran entre el 8 y el 10% de lo que gana su golfista, más un salario por torneo.