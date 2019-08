635x357 En casa, los surfistas peruanos dominan. LUIS ANDRÉS HENAO (Associated Press)

LIMA (AP) — Perú, sede del debut histórico del surf en el programa de los Juegos Panamericanos, terminó acaparando las medallas el domingo.

Lucca Messinas y Daniella Rosas se impusieron en sus finales y muy probablemente estarán presentes en los Juegos Olímpicos del año próximo en Tokio.

Otro peruano, Benoit “Piccolo” Clemente, triunfó a su vez en la final de longboard. Hizo válidos los pronósticos, en una cita a la que llegó como campeón de la Asociación Internacional de Surf.

En longboard para mujeres, la brasileña Chloe Calmon se llevó la medalla dorada.

Giorgio Gómez y su hermana colombiana Isabella se embolsaron el primer puesto del stand-up paddle de ambas ramas.

Cientos de personas desafiaron las condiciones meteorológicas en un domingo frío y húmedo para alentar a los surfistas que compitieron en Punta Rocas, una playa ubicada unos 60 kilómetros (38 millas) al sur de la capital peruana. Y más que una competición de surf, pareció que presenciaban un encuentro de la selección peruana de fútbol, por los cánticos y el júbilo con el que acompañaron a sus connacionales.

“Jamás en mi vida había visto a tanta gente por un campeonato en la playa”, recalcó Clemente. “Todo esto ha sido algo sin precedentes, se ha vivido toda la pasión por el deporte”.

Rosas lo secundó.

“Sí, fue increíble, la gente ha estado a 100, ayudándonos. Ha estado atrás siempre. Es un honor para mí representar a este país y ver a la gente tan feliz”, manifestó.

También ella estaba con la emoción a tope. Se puso una mano en el corazón, aún montada en la tabla, para agradecer la aclamación del público. Y mientras las olas la acercaban a la costa, ya como campeona continental, abrió los brazos en cruz, para recibir las muestras de aprecio.

A la hora de charlar con la prensa, hablaba a toda velocidad, con una emoción inocultable.

“Es increíble representar esta bandera tan linda, estoy súper feliz, no me lo puedo creer, no tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo ahorita. Estoy a 100, hemos estado trabajando muy duro para esto y, nada, agradecer a todo el público que ha hecho un trabajo impecable ha ayudado un montón a todo el equipo, y bueno ahí están los resultados”, expresó.

Entre los espectadores figuró el presidente peruano Martín Vizcarra, quien estrechó la mano de numerosas personas, con quienes se tomó selfies, en el graderío de concreto, construido sobre la playa.

El surf en Lima tenía la modalidad de “esperar y ver”. Ello significa que los campeones en las dos ramas que no están todavía clasificados para los Juegos Olímpicos podrían avanzar. Sin embargo, ello no se anunciará de forma oficial sino hasta mayo, después de los Juegos Mundiales de Surf organizados por la Asociación.

