El colombiano Montoya no descarta la 'Triple Corona' del automovilismo

"Si se presenta la oportunidad (de ganar la 'Triple Corona' del automovilismo), sí", lanzó este viernes el colombiano Juan Pablo Montoya, que participa por primera ocasión en las 24 Horas de Le Mans en la categoría LMP2.

Ganador del Gran Premio de Mónaco (2003) y de las 500 Millas de Indianápolis (2000 y 2015), el expiloto de Fórmula 1 de 42 años, debe aún escribir su nombre en el palmarés de las 24 Horas de Le Mans para convertirse en el segundo piloto en lucir la 'Triple Corona', después del británico Graham Hill.

En su primera aparición en Le Mans, Montoya participa en LMP2 al volante del United Autosport N.32.

Preguntado si esta primera presencia le sirve de preparación para ascender en el futuro a la categoría reina (LMP1), el colombiano respondió: "No lo sé. Estoy aquí y piloto en Estados Unidos con Penske" en el campeonato estadounidense de IndyCar.

Aunque la perspectiva de unir su nombre al de Graham Hill no la deshecha. "Si se presenta la oportunidad, sí, pero si no se presenta, también estará 'ok' para mí. Mi vida no gira en torno de la 'Triple Corona'", explicó.

"Nunca antes había corrido en Le Mans, me dije que podría ser divertido de probar la experiencia y por eso estoy aquí", añadió el piloto con 94 Grandes Premios disputados entre 2001 y 2006.

Montoya es uno de los 23 antiguos pilotos de F1 presentes en Le Mans, entre ellos Fernando Alonso, ganador en Mónaco (2006 y 2007), quien optará a la victoria el domingo con Toyota.