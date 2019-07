"Todo me hace decir" que Sun "no se dopó", asegura su entrenador

"Todo lo que yo he visto desde el primer día me hace decir" que Sun Yang "no se dopó", asegura el australiano Denis Cotterell, entrenador del astro chino desde hace más de diez años, en una entrevista a la AFP durante los Mundiales de natación, este viernes en Gwangju (Corea del Sur).

"No se dopó", afirma Cotterell, quien trabaja desde 2008 con Sun, triple campeón olímpico (400 m y 1.500 m en 2012, y 200 m en 2016) y once veces campeón del mundo. "Todo me lo hace decir, todo el trabajo que hago con él, la precaución meticulosa que él toma hacia todo lo que ingiere, todo lo que yo he visto desde el primer día", explica.

"Año tras año, él fue controlado, al ganar cada año desde hace diez años, (son) centenares de controles", indica. "Uno no puede tener los resultados que él ha tenido estos años sin trabajar. La longevidad es lo que hace la diferencia entre los campeones y los grandes campeones".

La presencia de Sun en los Mundiales-2019 irrita a muchos nadadores, ya que el astro chino está en el centro de un rocambolesco control antidopaje que se remonta al pasado mes de septiembre, en el que habría roto con un martillo una muestra de sangre, aunque no fue sancionado por la FINA por defecto de forma.

Por otro lado, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recurrió la decisión de la FINA y el nadador chino será escuchado por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en septiembre.

Ya suspendido tres meses por dopaje en 2014, se expone a una suspensión de por vida por reincidencia.