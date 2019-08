635x357 Dos deportistas de EEUU protestan en el podio panamericano. LUIS ANDRES HENAO (Associated Press)

LIMA (AP) — Dos estadounidenses aprovecharon las ceremonias en que recibieron sus medallas en los Juegos Panamericanos para llamar la atención sobre problemas sociales que, a su juicio, se están saliendo de control en su país.

Durante las ceremonias de premiación en Lima, el esgrimista Race Imboden puso una rodilla en tierra, mientras que la lanzadora de martillo Gwen Berry alzó un puño Los dos deportistas podrían representar a Estados Unidos dentro de menos de un año en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde protestas similares podrán llamar la atención de más público.

“Racismo, control de armas, maltrato a los inmigrantes, y un presidente que propaga el odio encabezan una larga lista” de los problemas de Estados Unidos, dijo Imboden en un tuit enviado después de la ceremonia en que se le entregó su presea junto con el equipo estadounidense de florete. “Elegí sacrificar hoy mi momento en el podio para llamar la atención sobre problemas que creo deben ser atendidos”.

“Aliento a otros a que aprovechen por favor sus plataformas para el empoderamiento y el cambio”.

Berry levantó un puño mientras se interpretaba el himno nacional de su país, luego de que había ganado la final de lanzamiento de martillo. La atleta protestó contra la injusticia en su nación y contra “un presidente que la está empeorando”.

“Es demasiado importante como para no decir nada”, dijo Berry al diario USA Today. “Algo tiene que decirse. Si no se dice nada, no se hará nada y nada se corregirá o cambiará”.