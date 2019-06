"Es difícil ganar aquí a Nadal a cinco sets", dice Conchita Martínez

La extenista española Conchita Martínez afirmó en una entrevista con la AFP en París que ve muy fuerte a Rafa Nadal en plena recta final de Roland Garros, donde el mallorquín está clasificado para semifinales, a apenas dos victorias de un histórico duodécimo título en el torneo.

Para la que fue campeona de Wimbledon en 1994 tras ganar en la final a la mítica Martina Navratilova, ganar a Nadal en París a cinco sets es "difícil" para cualquier rival, sobre todo porque le ve "motivado" y en una forma física "óptima", antes de su duelo de semifinales ante Roger Federer.

A sus 47 años y participante en el Trofeo de Leyendas de este Roland Garros junto a otras estrellas ya retiradas, Conchita Martínez es ahora entrenadora de Karolina Pliskova, la número 2 mundial, que fue eliminada en este Roland Garros en tercera ronda y para la que tiene una receta de cara a la temporada de hierba, la de "entrenar, entrenar y entrenar".

Pregunta: ¿Cómo ve a Rafa Nadal en esta recta final? ¿Va directo hacia el duodécimo título en Roland Garros?

Respuesta: "Le veo muy bien. Está en una forma física bastante buena, óptima, y está motivado. Ha tenido partidos relativamente cómodos, salvo el de Goffin, que perdió un set, pero le veo con confianza y otra vez con muchas ganas de hacerlo muy bien aquí. Es difícil ganar a Rafa aquí al mejor de cinco sets".

P: Usted jugó la final de Roland Garros en una ocasión, pero la perdió ante Mary Pierce en el año 2000. ¿No ser campeona en París es la principal espinita clavada en su carrera?

R: "Si miras mi carrera no me puedo quejar, tuve muy buenos triunfos, pero sí es verdad que cuando estás tan cerca... Ojalá hubiera podido ganar aquí. Pero no me fue mal del todo".

P: ¿Por qué Roland Garros es un torneo tan especial para los españoles?

R: "Los españoles desde un principio casi todos nos criamos en tierra batida. Vienes aquí, es el grande de la tierra batida y nos motivamos mucho. Nos sentimos en casa".

P: En este Roland Garros estrellas femeninas como Naomi Osaka o Serena Williams quedaron eliminadas en la primera semana, ¿qué le ocurre al tenis femenino para ser tan imprevisible en los últimos años?

R: "Es complicado de explicar. Ha habido demasiadas sorpresas, pero todos los casos no son iguales. El margen de jugar a cinco sets en el tenis de chicos hace que sea diferente. En las chicas, a tres sets hace que tengas poco margen de maniobra cuando no empiezas bien el partido. Los chicos ahí tienen más margen, aunque luego puedan darse partidos largos o batallas de muchas horas. Pero les permite más opciones de corregir si empezaron mal".

P: Tampoco Karolina Pliskova, a la que entrena, pudo hacerlo bien en esta edición en París. ¿Qué ocurrió para que perdiera de esa forma en la tercera ronda?

R: "Lo primero que hay que hacer es buscar las razones por las que en ese partido no pudo dar el máximo de ella misma. Una vez encontradas intentar que no se repita otra vez y a partir de ahí, entrenar, entrenar y entrenar. Ahora vamos a tener que hacer cambios porque la superficie lo requiere, pero vamos a trabajar muy motivadas y con mucho positivismo. Espero que llegue muy motivada a los torneos de hierba y ojalá que en Wimbledon vaya mejor".

P: Entrenadora, comentarista de televisión y en un pasado reciente capitana de los equipos nacionales españoles, ¿es imposible desligarse del tenis tras una larga carrera como la suya?

R: "Es una elección que yo tomo, podría estar haciendo otras cosas. El tenis es mi pasión. Desde que me retiré no he parado y es lo que me gusta hacer. Lo hago con todo el gusto del mundo. Me gusta trabajar, devolver al tenis lo que también me dio. Estoy feliz por seguir ligada al tenis, me siento muy afortunada".