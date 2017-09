El eSport llama a las puertas de los Juegos Olímpicos

¿Un 'geek' fanático de los videojuegos puede ser pronto campeón olímpico? Esa posibilidad, que parecía una locura hace unos años, hace un tiempo que ha dejado de parecer tan disparatada: el eSport, cuya importancia no deja de crecer, tiene aspiraciones muy altas, entre ellas la de entrar en los Juegos Olímpicos.

Es sin duda el gran sueño de muchos actores y responsables de los juegos electrónicos deportivos: que esa disciplina, teóricamente tan alejada del deporte tradicional, reciba el aval olímpico, que marcaría un antes y un después.

La puerta quedó entreabierta a principios de agosto por Tony Estanguet, el presidente del comité de París-2024, unas semanas antes de que la capital francesa recibiera oficialmente la sede olímpica para dentro de siete años: "Tenemos que abordar el tema porque no se puede ignorar diciendo que no es para nosotros o que no es compatible con los Juegos Olímpicos. Es interesante que hablemos de ello todos juntos, para comprender mejor cómo funciona y por qué el eSport tiene tanto éxito".

Una pequeña revolución, ya que incluso antes de poder formar parte de los Juegos Olímpicos, el eSport tiene que recorrer un gran camino para poder ser aceptado globalmente como un deporte.

"Eso es un debate en curso", declaró Kenneth Fok, el recién elegido presidente de la Federación Asiática de eSport (ASEF), en una entrevista a la AFP. "El eSport requiere numerosas competencias y aptitudes que lo convierten en un deporte, como la resistencia, el trabajo en equipo, entre cinco y seis personas, o la reactividad", estima.

"No es seguro en un 100% que el eSport sea realmente un deporte", había opinado en abril el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach. Pero el alemán matizó su postura unos días después de las declaraciones de agosto de Estanguet: Bach excluyó ver algún día en los Juegos a los videojuegos violentos "contrarios a los valores olímpicos", pero parece cada vez más abierto a la posibilidad de los videojuegos sobre deportes.

El eSport es un sector con una cifra de negocio en crecimiento y con una audiencia mundial que se acerca a 500 millones de personas, según el centro Baird Equity Research.

Por otra se organizan torneos de eSport de manera paralela a grandes competiciones deportivas, como la de los Juegos Asiáticos de Artes Marciales de esta semana en Ashjabat, la capital de Turkmenistán. En los Juegos Asiáticos previstos en 2022 en Hangzhou (China) estará como disciplina con reparto de medallas.

A imagen de los deportistas profesionales, los jugadores de eSports, que se enfrentan en videojuegos de fútbol (FIFA 18), artes marciales (Street Fighter), de guerra (Call of Duty) o de estrategia (League of Legends), entre otros, se ven acompañados a veces por los consejos de 'entrenadores' o incluso nutricionistas. Los jugadores más destacados entrenan regularmente y ganan premios que pueden alcanzar millones de dólares, en estadios que han llegado a reunir hasta 50.000 espectadores.

- "Carreras de drones" -

"Sí, no estamos sudando realmente, no estamos al aire libre, pero (el eSport) tiene muchos otros elementos que hacen de él un deporte", insistió Fok. "Nuestra visión es poner el eSport encima de la mesa y estar por fin en la Agenda Olímpica", afirma.

Este joven presidente de la Confederación Asiática, de 38 años, acumula apoyos para esa idea, entre ellos los de varios patrocinadores de los Juegos Olímpicos, como el gigante chino del comercio electrónico AliBaba, que ha invertido masivamente en este sector.

El eSport debe hacer frente a los peligros inherentes de los videojuegos, como la adicción o el exceso de violencia, con juegos donde no es extraño ver que matar personajes permite ganar.

Kenneth Fox se proyecta incluso en un futuro más adelantado: una vez que sea disciplina olímpica, el eSport podría contar con varios tipos de competiciones, como "torneos de robots" o "carreras de drones, algo que no es muy diferente a la Fórmula 1".

"Todo esto son objetivo a largo plazo, pero creo que estamos en el buen camino", asegura.