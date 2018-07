Las escuderías de Fórmula 1 dicen "no, gracias" a encadenar tres carreras

¡Tres, eso es demasiado! Mientras la Fórmula 1 está considerando aumentar su calendario, las escuderías no desean repetir la experiencia de tres carreras en tres semanas, como la vivida este año entre el Gran Premio de Francia, el 24 de junio, y el de Gran Bretaña, celebrado este último domingo.

Después de los habituales "back-to-back" (encadenamiento de dos carreras consecutivas), la F1 culminó este fin de semana su primer "triple-header" en 69 temporadas de historia, con Austria colándose en el programa entre las pruebas francesas e inglesas.

Si los pilotos disfrutaron, al personal de los equipos les agradó mucho menos, con las ojeras aumentando cada semana y sin esconder en el paddock de Silverstone su alegría por regresar a sus domicilios casi un mes después.

"Para mí, es algo que deberíamos volver a hacer. Estoy súper contento porque puedo correr todos los fines de semana", resumió el francés Pierre Gasly, piloto de Toro Rosso. "Es más complicado para el equipo, cuando piensas en todas las familias que están implicadas... No es una vida fácil", añadió.

"Como pilotos, realmente no sentimos los problemas que plantea. Es sobre todo duro para los mecánicos y sus familias. Ha sido particularmente exigente para ellos", valoró el holandés Max Verstappen (Red Bull).

- Ojeras -

"Esto también es duro para las personas que trabajan en la fábrica", ahondó el francés Esteban Ocon (Force India). "Estuvimos en Brixworth (donde Mercedes desarrolla los motores para su equipo), y se veían las ojeras en los rostros...".

Mientras que los nuevos propietarios de la F1, el grupo americano Liberty Media, planean añadir carreras en el calendario de las próximas temporadas (se comenta que podrían ser 22 ó 23 en vez de las 21 de 2018) y han hablado con Miami, Hanoi y también Copenhague como destinos potenciales, las escuderías no esconden que no desean revivir esta experiencia.

"Probablemente no habrá 'triple-header' el próximo año", reveló Zak Brown, jefe de equipo de McLaren Racing, en una conferencia de prensa. "Esto es lo que se dijo durante la reunión del Grupo Estratégico (que aglutina a las escuderías, al promotor de la F1 y a la Federación Internacional del Automóvil) de esta semana. La mayoría de los equipos, por no decir todos, preferiría no repetir tres carreras consecutivas", apuntó.

"Creo que comprendimos hasta que punto esto fue duro para todo el mundo", especialmente en términos de logística, agregó Claire Williams, quien dirige el equipo del mismo nombre.

"Hemos trabajado para asegurarnos de que nuestros muchachos pudieran tomarse un descanso, incluso si este no fue de más de 24 horas", explicó. "También fue necesario traer gente para reemplazarlos y eso todo es trabajo extra".

- Temporadas alargadas -

El transporte de los garajes y de las estructuras de boxes de las escuderías resultó otro desafío, cuando la sucesión Austria/Gran Bretaña ya era considerada como la más complicada del año, por el hecho de la importante distancia a recorrer por carretera.

En lugar de carreras encadenadas, deberíamos ver en los próximos años temporadas extendidas y la opción de fines de semana acortados está sobre la mesa.

En este sentido, el GP inaugural de 2019, el de Australia, ha sido programado una semana antes que en 2018, el día 17 en vez del 25 de marzo (pendiente de ratificación por la FIA), incluso si la temporada no contara con más de 20 ó 21 carreras.

El dinero será el quid de la cuestión de temporadas más densas, concluyó el patrón de Force India, Vijay Mallya.

"Si más Grandes Premios significa más ingresos repartidos y que yo puedo tener un equipo y medio o dos para las carreras, lo tomaré en consideración. Pero si las cosas no cambian, más de 21 carreras u otros 'triple-headers' sencillamente son demasiado para nosotros".