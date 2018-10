La española Carrasco, primera mujer campeona de un mundial de motos

La piloto española Ana Carrasco hizo historia al convertirse este domingo en la primera mujer que gana un campeonato del mundo de motociclismo, tras llevarse por un solo punto el título en la categoría de Superbike Supersport 300 en el circuito francés de Magny-Cours.

La joven española, de 21 años y originaria de Murcia (sudeste), sufrió para conquistar el campeonato, ya que partió desde la 25ª posición de la parrilla de salida y tuvo que avanzar con su Kawasaki al 13er puesto en meta para asegurar los puntos que necesitaba para llevarse el campeonato.

Carrasco logró el título por un solo punto de ventaja con respecto a su compatriota Mika Pérez, que perdió la carrera y el título en la última curva, al ser adelantado por Daniel Valle.

"Es increíble para mí lograr esto", declaró emocionada esta antigua estudiante de Derecho.

"Hemos trabajado duro para estar aquí. No sabía que había ganado hasta la vuelta de honor. Intenté mirar a alguna cámara de televisión pero no vi nada. Sólo me di cuenta de que había ganado cuando pasé por la curva 5 y pregunté a los espectadores si era la campeona", relató.

Carrasco dedicó el triunfo al piloto mallorquín Luis Salom, fallecido en el Circuito de Catalunya en 2016 a los 24 años.

"El día que lo perdimos prometí dedicarle mi primer título. Ahora estoy feliz por alcanzar el objetivo, pero no me doy cuenta aún de lo que supone ser la primera mujer de la historia en ser campeona del mundo. Creo que dentro de unos días seré más consciente de ello", aseguró.

La finlandesa Nita Korhonen, directora de la Comisión de la Mujer de la Federación Internacional de Motociclismo, destacó que "es absolutamente genial tener a una mujer ganando un campeonato del mundo de motociclismo".

"Ana ha demostrado que ganar un título a este nivel no depende del sexo, sino del talento", añadió.