La esquiadora Lindsey Vonn retrasa su retirada

La estadounidense Lindsey Vonn, quien no pudo arrancar su temporada este fin de semana en Lake Louise por lesión, explicó este viernes que retrasará su retirada del esquí para poder participar en la prueba canadiense el próximo año.

La estrella del esquí alpino había asegurado el mes pasado que pondría punto y final a su carrera a la conclusión de esta campaña, en marzo, pero luego señaló en sus redes sociales que desea regresar a Lake Louise, su etapa favorita de la Copa del Mundo y en la que ha ganado en 18 ocasiones.

"En este momento pienso que necesito volver. Sé que he dicho en numerosas ocasiones que no iba a regresar porque mi cuerpo no puede aguantarlo más pero también estaba planeado que corriera (este año) en Lake Louise", apuntó en un vídeo en YouTube.

Vonn explicó que se desgarró un ligamento, se magulló un hueso y sufrió una hiperextensión en su rodilla en una fuerte caída mientras se entrenaba en Colorado.

La estadounidense tardará aún varias semanas en volver a competir, por lo que podría perderse también las etapas de Suiza y Francia.

Su lesión complicó el objetivo último de Vonn de superar a Ingemar Stenmark como la esquiadora con más victorias en Copa del Mundo. La norteamericana actualmente cuenta con 82 en su palmarés, por las 86 de la leyenda sueca.

"Si no rompo el récord al final del año, no importa. Eso realmente no cambia el que quiera volver a correr en Lake Louise. Para mí, Lake Louise ha sido siempre mi lugar", sentenció.