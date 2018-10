La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn se retirará el próximo año

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn afirmó este jueves que se retirará tras la temporada 2018-2019, haya batido o no el récord de victorias de la sueca Ingemar Stenmark (86).

"Si lo consigo, será un sueño hecho realidad. Si no, pienso que he tenido una carrera increíblemente exitosa pase lo que pase. Sigo siendo la esquiadora más condecorada de la historia", señaló en una entrevista a NBC Sports la norteamericana, que acumula 82 triunfos en Copa del Mundo.

Vonn, ganadora de cuatro Globos de Cristal y triple medallista olímpica, celebrará sus 34 años en una semana. En los pasados Juegos de Invierno de Pyeongchang, en Corea del Sur, había asegurado que no se retiraría hasta batir la marca de Stenmark "cualquiera que fuera el sufrimiento que ello demandara".

Pero la campeona, que ha sufrido varias lesiones importantes a lo largo de su carrera, estimó que debía tener en cuenta también su estado físico tras su retirada.

"Físicamente he llegado a un punto en el que esto no tiene sentido. Claro que me quiero seguir activa cuando sea más mayor, por lo que tengo que mirar hacia adelante y no concentrarme únicamente en lo que tengo enfrente de mí", señaló.

Vonn ha previsto arrancar su última temporada de Copa del Mundo en Lake Louise, en diciembre, y anunció que disputaría todos los descensos y supergigantes hasta que bata el registro de Stenmark.