El estadounidense Woodland lidera el US Open luego de tres rondas

El estadounidense Gary Woodland produjo tres birdies y terminó con un cartón con 69 golpes, dos bajo par, para totalizar 202 impactos (-11), lo que le dio una ventaja de un golpe sobre el inglés Justin Rose en el US Open luego de tres rondas en Pebble Beach.

Woodland, tres veces ganador del US PGA Tour y en busca de su primer título importante, llegó a tener cuatro golpes de ventaja.

Aunque no pudo mantener esa diferencia, un birdie en el hoyo 11 mantuvo a raya a Rose, quien redujo la brecha a un golpe con un birdie en el hoyo 18 para terminar con 68 (-3) la jornada y 203 en general (-10).

Fueron tres golpes de ventaja de Woodland sobre un grupo con 206 (-7), que encabezó el dos veces campeón defensor, el estadounidense Brooks Koepka, quien se mantuvo a una corta distancia de un quinto título importante con 68 (-3).

Koepka, que podría convertirse en el segundo jugador, y el primero en más de un siglo, en ganar tres US Open consecutivos, terminó empatado con su compatriota Chez Reavie y el sudafricano Louis Oosthuizen, excampeón del Abierto.

El norirlandés Rory McIlroy, que intenta agregar a su palmarés el cuarto título principal por primera vez desde 2014, se quedó solo en sexto lugar después de entregar cartón con 70 golpes (-1) y totalizar 207 (-6).

El estadounidense Tiger Woods, ganador de 15 Grand Slam y quien comenzó el día a nueve golpes del líder, no pudo avanzar, terminando con cinco birdies y cinco bogeys para mantenerse parejos al campo con 213 impactos en el puesto 27.

El español Jon Rahm fue el hispano mejor ubicado, en el noveno puesto con otros cuatro jugadores, al terminar la jornada con 70 golpes (-1) y un total de 209 impactos (-4).

"¿Qué decir? Buen comienzo. Jugué de forma sólida desde el principio y, después del hoyo 8, pensé que podría haber sido una buena ronda. Y luego el US Open me atrapó, Pebble Beach me atrapó y se estancó un poco. UN bogey en 10, error estúpido en 11 y otro error estúpido en 13... Un par de malos tiros fallidos que no pude salvar. Pero regresé con dos buenos birdies en el 14 y el 15. En general han sido tres rondas sólidas y que mañana los líderes no se alejen mucho", subrayó Rahm.

El mexicano Abraham Ancer terminó la jornada en el puesto 17 con 211 (-2), seguido del español Sergio García en el 33 (214, +1), el también azteca Carlos Ortiz en el 41 (215, +2), el argentino Emiliano Grillo en el 48 (216, +3) y los también ibéricos Adri Arnaus en el 60 (217, +4) y Rafa Cabrera Bello en el 64 (218, +5).

El argentino Julián Etulaín y el venezolano Jhonattan Vegas no pasaron el corte del segundo día.

- Resultados del US Open luego de tres rondas:

1. Gary Woodland (USA) 202 (68-65-69)

2. Justin Rose (ENG) 203 (65-70-68)

3. Brooks Koepka (USA) 206 (69-69-68)

. Louis Oosthuizen (RSA) 206 (66-70-70)

. Chez Reavie (USA) 206 (68-70-68)

6. Rory McIlroy (NIR) 207 (68-69-70)

7. Matt Kuchar (USA) 208 (69-69-70)

. Chesson Hadley (USA) 208 (68-70-70)

9. Danny Willett (ENG) 209 (71-71-67)

. Graeme McDowell (NIR) 209 (69-70-70)

. Jon Rahm (ESP) 209 (69-70-70)

. Matt Wallace (ENG) 209 (70-68-71)

. Henrik Stenson (SWE) 209 (68-71-70)

...

17. Abraham Ancer (MEX) 211 (74-68-69)

27. Tiger Woods (USA) 213 (70-72-71)

33. Segio García (ESP) 214 (69-70-75)

41. Carlos Ortiz (MEX) 215 (70-70-75)

48. Emilian Grillo (ARG) 216 (68-74-74)

60. Adri Arnaus (ESP) 217 (69-75-73)

64. Rafa Cabrera Bello (ESP) 218 (70-74-74)