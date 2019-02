La joven estrella de la natación japonesa Rikako Ikee sufre leucemia

La nadadora japonesa Rikako Ikee, ganadora de seis medallas de oro en los Juegos Asiáticos y prometedora estrella de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, padece leucemia, tuiteó el martes la joven de 18 años.

En un conmovedor anuncio, Ikee dijo: "Tras sentirme enferma regresé rápido de Australia, y después de unos análisis se me diagnosticó leucemia. Todavía no me lo puedo creer, estoy desconcertada".

Ikee saltó a la fama tras lograr seis medallas de oro en los Juegos Asiáticos de Yakarta, un récord, y convertirse asimismo en la primera mujer en ser designada mejor deportista (MVP) en esta competición.

Estos extraordinarios resultados eran un buen augurio para los Juegos Olímpicos de 2020 en su ciudad natal.

Ikee dijo a sus seguidores que estaba determinada a combatir la enfermedad, después de verse obligada a abandonar los entrenamientos en Australia.

"Si se trata correctamente es una enfermedad que se puede superar", aseguró Ikee, añadiendo que se retiraba de los campeonatos nacionales en abril.

"Voy a dedicarme a mi tratamiento y a esforzarme para mostrar a una Rikako Ikee todavía más fuerte", afirmó.

El entrenador de Ikee, Jiro Miki, admitió que nunca había visto a la nadadora tener que esforzarse tanto como en los entrenamientos en Australia.

En los Juegos Asiáticos de Yakarta, Ikee robó el protagonismo al gigante chino de la natación Sun Yang, al llevarse ocho medallas en total.

La nueva estrella de la natación nipona había anunciado que su próxima gran cita eran los Mundiales de 2019 en Gwangju, en Corea del Sur, donde era la favorita para los 100 metros mariposa, y también tenía que sobresalir en los 200 metros en estilo libre.