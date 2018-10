El exatleta Edwin Moses denuncia que la AMA le mandó que se callara

El exatleta Edwin Moses explicó este viernes cómo dirigentes de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) le ordenaron callarse durante una reunión y lamentó la "atmósfera hostil" que existe en la institución.

Las declaraciones de Moses, publicadas en una columna del Sydney Morning Herald, siguen a las de Beckie Scott, presidenta del comité de deportistas de la AMA, que afirmó haber sido "intimidada" por dirigentes de la AMA cuando se opuso a la rehabilitación de la Agencia Rusa Antidopaje (Rusada).

"Desafortunadamente Scott no ha sido la única atacada por su voluntad de llevar a cabo la limpieza", escribe Moses, presidente del consejo de administración de la Agencia Estadounidense Antidopaje.

"En mayo, en la última reunión del consejo de la AMA, varias personas me ordenaron con brutalidad no hablar, me dijeron que me callara", señala el doble campeón olímpico de 400 metros vallas, considerado uno de los pioneros en la lucha contra el dopaje.

Scott, antigua campeona canadiense de ski-cross, dimitió hace un mes de la comisión que había recomendado el levantamiento de la suspensión a la Rusada, suspendida en 2015 tras las revelaciones de un sistema de dopaje institucionalizado en el país.

El levantamiento de la suspensión fue muy criticado por numerosos deportistas y agencias nacionales antidopaje.

"Esto podría parecer insultante si no fuera particularmente confuso. ¿Por qué personas que pretenden representar un deporte limpio intentan acallar las intervenciones de otras personas con las que están en desacuerdo?", se pregunta Moses.

Según el estadounidense, "una atmósfera hostil se está convirtiendo en la norma en el mundo de la lucha antidopaje".

La AMA negó en un comunicado enviado a la BBC que hubiera mandado callar al doble campeón olímpico.

"Nadie solicitó a Moses ni a otra persona que se callara en la reunión del consejo en mayo. Si hubiera sido el caso, hubiera sido publicado por los medios presentes en la sala", señaló la instancia.

David Sharpe, presidente de la Agencia Australiana Antidopaje (Asada), pidió que se abriera una investigación independiente tras las declaraciones de Scott, una solicitud apoyada por Moses.

"Sharpe tiene razón de denunciarlo, porque es una actitud que dura desde hace mucho tiempo y es totalmente inaceptable", escribe Moses.