Tres exgimnastas de EEUU acusan a un médico de abuso sexual

Tres exintegrantes del equipo de gimnasia femenina de Estados Unidos acusaron de abuso sexual y pedofilia a un médico del equipo, según un reporte de la cadena de televisión CBS, que se emitirá completo el domingo.

Según extractos de la serie "60 minutos" puestos a disposición de la prensa el viernes por CBS, las tres jóvenes, una de los cuales ganó una medalla olímpica, explican como fueron abusadas ​​por el doctor Lawrence Nassar, que formó parte hasta 2016 del equipo médico de la selección estadounidense.

"Empezó a masajear y me pidió que me quitara la ropa interior, mientras me daba masajes, además de que estaba cerca de mis partes privadas (...) Yo era muy consciente de que había algo extraño, pero no podía decir nada porque era un médico muy famoso", declaró Jessica Howard, miembro del equipo de gimnasia rítmica de Estados Unidos entre 1999 y 2001.

"Recuerdo que yo no estaba cómoda debido a la parte de mi cuerpo (que masajeó), pero pensé 'Si me ayuda, estoy lista para cualquier cosa' (...) y no me quejé de la atención", dijo Jeanette Antolín, otra exmiembro del equipo de gimnasia artística entre 1995 y 2000.

El abogado de las tres jóvenes, John Manly, que además representa a más de 40 reclamantes, dijo que una de ellas tenía 9 años cuando fue abusada sexualmente por el doctor Nassar.

"Al menos 60 personas ya han declarado (...) Sin embargo, según mis estimaciones, los casos pueden contarse por cientos" y se remontan a 1996, dijo el abogado.

Nassar, de 53 años, apareció el viernes en otro caso ante un tribunal de Mason, Michigan, por abuso sexual de la hija de seis años de unos amigos.

En diciembre, una ex jugadora de softball de la Universidad de Michigan, Tiffany López, presentó una denuncia por asalto sexual cuando fue estudiante a finales de 1990.

Un juez federal también había ordenado, en un caso separado, que Lawrence Nassar sea detenido sin fianza, de acuerdo con el testimonio de un oficial del FBI que encontró al menos 37.000 fotos y videos de pornografía infantil en los discos duros del ordenador perteneciente al médico.